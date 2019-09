Síguenos en Facebook

En el denominado “pleno ético”, el Congreso de la República acordó suspender por 120 días en sus funciones legislativas a Daniel Salverry Villa, extitular del Parlamento, bajo la acusación de presentar informes falsos de su labor de representación. Durante ese lapso no percibirá sus haberes.

La jornada empezó la mañana de ayer, cuando el Congreso acordó imponer la misma sanción -pero por 60 días- a la ahora oficialista Yesenia Ponce (bancada PPK) por mentir acerca de su domicilio, según el informe técnico respectivo.

Asimismo, el congresista Moisés Mamani fue suspendido por 120 días por dos cargos: vínculos con una empresa que efectuó contratos con el Estado y mentir sobre sus estudios escolares.

La decisión fue la misma para el cuarto de los legisladores sometidos a los alcances de este pleno, RobertoVieira, a quien se le sancionó por 120 días.

La Comisión de Ética lo halló responsable por pedirle a un empresario, su primo Guillermo Venegas Vieira, la suma de 25 mil dólares a cambio de anular una restricción que el Ministerio de la Producción impuso. En el hemiciclo se aprobó la recomendación para suspenderlo con el respaldo de 74 legisladores, de un total de 87 presentes.

Caso Salaverry

El expresidente del Congreso fue sancionado con el voto a favor de 55 parlamentarios, 16 en contra y siete abstenciones.

En sus conclusiones, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, señaló que “la conducta de Salaverry ha infringido los principios de veracidad, transparencia y responsabilidad del código de Ética Parlamentaria”.

Antes de la votación principal, la mayoría parlamentaria rechazó dos cuestiones previas que sugerían reducir la sanción a 30 días y el retorno del informe a comisión.

El congresista Salaverry renunció a refutar las acusaciones: “¿De qué serviría si aquí ya hay una decisión tomada? Estoy seguro que ya llegó la orden al hemiciclo. Cumplan su venganza. Voy al volver pero, eso sí, más firme que nunca, y seguiré enfrentando la corrupción”, enfatizó.

A su juicio, “el verdadero motivo es que yo me mantuve firme en ese lugar lugar donde usted está sentado (dijo dirigiéndose a Olaechea). Porque no me dejé manejar como un títere; porque acabé con la agencia de empleos en que se había convertido a este Congreso, porque anulé las gollerías de los miembros de la mayoría...”.

Durante el debate, sólo representantes de izquierda y Patricia Donayre (Unidos por la República) defendieron a Salaverry, al calificar a la Comisión de Ética como un “instrumento de venganza política”.