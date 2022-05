El Poder Ejecutivo realizará su XIII Consejo de Ministros Descentralizado este viernes 27 de mayo en el distrito de Tingo, departamento de Amazonas, desde las 8:00 a.m. Esta reunión contará con la asistencia de todos los titulares de las diversas carteras.

Según informó la Presidencia de la República, el lugar de la sesión será en el local comunal Nuevo Tingo, en la provincia de Luya. En esta reunión también participarán autoridades regionales y locales, así como representantes de la sociedad civil.

Asimismo, el Gobierno detalló que el objetivo de este Consejo de Ministros es trabajar por las prioridades de desarrollo territorial de Amazonas y el cierre de brechas a favor de la población.

El último miércoles, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, anunció que durante este viaje “existe la gran posibilidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, vaya a visitar Kuélap con todos sus ministros”.

Asimismo, Salas aseguró que el jefe de Estado le ha encargado trabajar en la recuperación de la fortaleza de Kuélap, la cual fue declarada en emergencia luego de haber sufrido derrumbes por factores climáticos.

Aníbal Torres sobre Consejos Descentralizados

Cabe indicar que el primer ministro, Aníbal Torres, se manifestó respecto a los Consejos de Ministros Descentralizados y enfatizó que estas reuniones no son utilizadas con fines políticos.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, declaró.

Seguidamente, el jefe del gabinete ministerial señaló que los acusan de llevar gente a esta sesiones descentralizadas, por lo que aseveró que ello es falso y no existe alguna portátil.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, enfatizó.

