Tras la denuncia que hizo un aspirante a colaborador eficaz en la investigación que se sigue contra el denominado “Club de la Construcción”, el presidente Martín Vizcarra, dijo que no le ha temblado la mano para cerrar el Congreso, por lo que ahora sus opositores hablan de renuncia o vacancia, tras dicha declaración “falsa”.

En entrevista a Panorama, el jefe de Estado indicó que sus enemigos políticos no le perdonan que haya cerrado el Congreso e indicó que se investigue el caso y está dispuesto a colaborar con la justicia porque “no se corre”.

“Detrás de ello hay intereses poderosos. A mi no me ha temblado la mano cuando por las circunstancias he tenido que cerrar constitucionalmente el Congreso. Y eso obviamente ha generado enemigos”, sostuvo el mandatario.

Al ser consultado sobre una eventual renuncia, negó esa posibilidad “en absoluto”.

Tres objetivos en lo que resta de su gestión

En ese orden, el presidente Vizcarra dijo que su gobierno tiene tres objetivos en lo que queda de sus gestión.

El mandatario dijo que ahora estará abocado a terminar la lucha contra la pandemia del coronavirus y empalmar con la vacuna; garantizar elecciones transparentes; y reactivar la economía peruana con la generación de puestos de trabajo para que la población pueda enfrentar los efectos negativos por la pandemia.

Buena pro

Como se recuerda una investigación publicada por El Comercio, dio cuenta que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que el consorcio Obrainsa-Astaldi le pagó S/1 millón por hacerse con la buena pro de la obra Lomas de Ilo, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La investigación revela que el desembolso se habría llevado a cabo luego de dos reuniones que el hoy primer mandatario sostuviese con Elard Tejeda, gerente general de Obras de Ingeniería Obrainsa, quien se encuentra prófugo de la justicia por una orden de prisión preventiva.

Según El Comercio, Martín Vizcarra habría pedido como retribución que se le desembolse un monto ascendente al 2% del total del costo directo de la obra Lomas de Ilo.

TE PUEDE INTERESAR:

Presidente Vizcarra: “He visto a Richard Cisneros 4 ó 5 veces durante la campaña” (VIDEOS)

Presidente Vizcarra: “Nunca hemos recomendado a Richard Cisneros ni a nadie”

Ministra Mazzetti: “Si tuviéramos brote de una enfermedad prevenible por vacunación sería muy duro”

VIDEO RECOMENDADO:

Perú vs Brasil: Gobierno rechaza solicitud de aforo limitado de público para el partido del martes

Perú vs Brasil: Gobierno rechaza solicitud de aforo limitado de público para el partido del martes