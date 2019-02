Constitución debatirá este lunes 11 opinión consultiva sobre inmunidad de Edwin Donayre

Síguenos en Facebook

El congresista aprista y miembro de la Comisión de Constitución, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el grupo presidido por la fujimorista Rosa Bartra sesionará de manera extraordinaria este lunes 11 y someterá a debate la opinión consultiva solicitada acerca del pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Edwin Donayre (APP).

"El lunes va a haber una sesión de la Comisión (de Constitución). Nos han convocado extraordinariamente y ahí vamos a mantener esta posición. Nosotros no somos jueces. En esos casos, lo único que tenemos que ver es que no haya persecución política", manifestó en RPP Noticias.

El legislador sostuvo la solicitud, elevada por la Corte Suprema ante el Congreso, solo es analizada en la comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, a fin de dar cuenta de la existencia o no de una motivación política, religiosa o discriminatoria; por lo que cuestionó los motivos por lo que se tramitó una opinión técnica ante el grupo de Constitución.

"El reglamento y la Constitución es muy clara. La comisión de Levantamiento de Inmunidad del órgano político no tiene porqué revisar el fondo del asunto de un proceso. (...) Nosotros lo que tenemos que ver es si, cuando se solicita el levantamiento de la inmunidad, hay alguna motivación política, religiosa o discriminatorio, pero no tenemos nosotros porqué evaluar si la sentencia es firme o no es firme", manifestó son respecto al avance hecho en el grupo de Levantamiento de Inmunidad, presidido por su compañera de bancada Luciana León.

Sostuvo que existe responsabilidad política por parte de las bancadas con respecto a sus votos o las decisiones que respaldan en el Congreso, y precisó que el Apra ya no es "aliado estratégico" de Fuerza Popular en el Congreso.