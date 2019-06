Control Interno evalúa abrir investigación a José Domingo Pérez tras declaraciones sobre cuestión de confianza

Síguenos en Facebook

La Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio Público evalúa abrir investigación preliminar contra el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez por dar una opinión de carácter político en Canal N, donde dijo que el presidente Martín Vizcarra debería presentar la “cuestión de confianza” porque la Comisión Permanente del Congreso salvó de la inhabilitación al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Así lo señaló a Correo el jefe de la OCI, Luis Germaná, a quien se le consultó si ameritaba o no iniciar una pesquisa en su despacho contra el magistrado.

“Se está evaluando. El órgano disciplinario se mantiene permanentemente analizando las acciones en las que incurren los fiscales”, indicó Germaná.

PROCESO

De acuerdo con el inciso 6 del artículo 39, capítulo III, de la Ley de la Carrera Fiscal, los fiscales no pueden participar en política, sindicalizarse o declararse en huelga. Bajo este ítem será que la OCI determinará si corresponde o no abrir un proceso disciplinario a Pérez.

Tal polémica se suscitó después de que el fiscal Pérez dijera lo siguiente: “Al ver lo que ha sucedido (con Chávarry) (...), me indignó y también sentí que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza”.

Correo conoció que el magistrado en mención tiene al menos 18 indagaciones en Control Interno; sin embargo, las fuentes señalan que hay otros fiscales que llevan a cuestas unas 70 indagaciones.

LO CRITICAN

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, indicó que ningún magistrado podía pronunciarse con respecto a un tema político en específico, pues están impedidos de hacerlo.

Sin embargo, dijo estar sorprendido por las declaraciones de “algunos fiscales”.

“Los magistrados no podemos dar opiniones políticas de ningún tipo. Yo me sorprendo cuando veo a algunos fiscales que se disparan como si fueran candidatos políticos o congresistas”, señaló.

