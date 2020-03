El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo una petición a la población: no compartir información que no ha sido confirmada sobre el coronavirus, situación a la que calificó como “uno de los enemigos” en la lucha contra el coronavirus.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno junto a sus ministros de Estado, aseguró que nuestro país tiene otro enemigo: el pánico, principalmente por un temor natural ante un virus nuevo y por la desinformación.

Detalló que en las redes sociales existe mucha información falsa y pidió a la ciudadanía no ayudar en la retransmisión de estos mensajes y verificar los datos que reciben, de lo contrario solo contribuirá a generar pánico.

“Es parte de nuestra forma como seres humanos de ante algo nuevo, tener temor, pero de allí tener pánico donde nos descontrolemos y generemos ansiedad y reacciones inadecuadas, eso tenemos que evitar. Como gobierno estamos tomando todas las medidas, estamos destinando el presupuesto necesario. Temor es comprensible, pánico no”, señaló.

“Vemos en redes cantidad de información falsa. Así como llamamos a los irresponsables que hacen llamadas falsas a la reflexión, también a los irresponsables que circulan información falsa. Nosotros todos los días estamos dando información real y verídica, y dando la cara. Por favor ayúdenos desde sus casas para no estar retransmitiendo información que ustedes no hayan verificado. Verifiquen. Es importante la información, pero la correcta. La información mala, que no es veraz, la falsa información es lo que genera el pánico”, añadió.

Vizcarra confirmó este viernes la existencia de 263 contagiados por el coronavirus en el país, de un total de 4,298 personas evaluadas. Indicó que de los 263, 28 se encuentran hospitalizados y cinco permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El jefe de Estado también sostuvo que es momento de dejar de lado cualquier diferencia y permanecer unidos para enfrentar el COVID-19, al referir que se han dado disputas entre algunas autoridades locales y de región.