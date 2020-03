El premier Vicente Zeballos cuestionó que los congresistas de la República no cumplan con el aislamiento social, para evitar la propagación del COVID-19, y viajen al interior del país. Asimismo, criticó que se pretenda reunir a la Junta de Portavoces, en una sesión que se realizará el próximo martes.

“Tenemos que ser conscientes de cuál es la perspectiva de una norma restrictiva dictada, y el objetivo es velar por la salud de todos los peruanos. (¿Deben o no viajar?) Si están en la ciudad de Lima, deben quedarse en la ciudad de Lima. Deben ser un ejemplo para el resto de ciudadanos”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros.

Antes de ello, a modo de crítica por incumplir con el aislamiento social, Zeballos dijo que el Parlamento debe dar una muestra de liderazgo con “su actitud”. “(Deben) asumir el mensaje en cada gesto. Cuando hacemos las conferencias (de prensa en Palacio), guardamos las distancias que corresponden”, acotó en referencia al acercamiento que tienen los legisladores al reunirse.

Réplica. En respuesta, el presidente del Congreso, Manuel Merino, sostuvo que todas las autoridades en el país vienen trabajando para ayudar a combatir el coronavirus, no solo los parlamentarios.

“¿Por qué viajan los ministros, entonces? Mejor que manden funcionarios nada más. El presidente Vizcarra se reúne con los ministros en Palacio, yo me fui a reunir con él a Palacio de Gobierno, y el premier Zeballos me fue a visitar. Si los congresistas no deberíamos movernos, por qué ellos sí lo hacen”, señaló el titular del Parlamento a Correo.

En esa línea, dijo que los parlamentarios tienen una responsabilidad con el país y, así como los ministros y otras autoridades, corren un riesgo.

“Los congresistas que se han movido (al interior del país) lo han hecho porque hubo una coordinación con los ministros”, manifestó Merino.

Asimismo, el acciopopulista comentó que varios parlamentarios han ayudado a gestionar más instrumentos para los médicos, además de hacer control político.

SUSPENDER. En otro momento, Merino señaló que la Junta de Portavoces podría suspender su reunión si es que el hijo del congresista Enrique Fernández Chacón resulta positivo a la prueba de coronavirus. “En ese caso, tenemos que pedir que el congresista Fernández se haga la prueba y luego a varios que han estado cerca de él”, indicó.

Por otro lado, resaltó la importancia de que se habilite la Comisión Permanente y sesione en reemplazo del Pleno. “Con 30 parlamentarios (que integran la Comisión Permanente) podemos resolver problemas”, acotó.