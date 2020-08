El vocero de la bancada de Acción Popular en el Congreso, Otto Guibovich, aseguró que en la actualidad la principal tarea es “doblarle el brazo” a la pandemia del coronavirus (COVID-19), de lo contrario no tendría sentido todo lo demás que se realice para la reactivación económica.

En Canal N, se refirió a la expectativa por la presentación del jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, ante el pleno para solicitar el voto de confianza, prevista para este lunes 3 de agosto, pasa por eventuales anuncios en torno a la estrategia contra el COVID-19.

Asimismo, el parlamentario explicó que de no definirse una estrategia para frenar la propagación de la enfermedad, las inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleo en el país van a ser “totalmente mediocres”.

“Tenemos que ampliar bastante la línea general del presidente de la República. Yo espero que haya una clara definición de cuál va a ser la estrategia para frenar la pandemia. La tarea esencial es este momento es doblarle el brazo a la pandemia, sino no tiene sentido todo lo demás”, expresó.

“Las inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleo van a ser totalmente mediocres. Claramente estamos en un crecimiento. Estamos creciendo exponencialmente. Si no cambiamos eso, si no hay una gran movilización nacional, si no hay un cambio de estrategia yo no veo cómo todo lo demás se puede estructurar”, añadió.

En ese sentido, Guibovich señaló que es necesario cambiar la estrategia para obtener éxito en el combate de la pandemia y replicar otros modelos exitosos, como el Guayaquil. Por ello, propuso crear farmacias en los barrios, bancos de medicinas, aislar los focos infecciosos, entre otros.

“Esta es una guerra silenciosa y estamos en una actitud defensiva, esperando en los hospitales que lleguen los pacientes cuando están en situación crítica y luego no tenemos camas UCI, oxígeno”, sentenció.