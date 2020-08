A través de un oficio, congresistas de casi todas las bancadas del Congreso solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que el Gobierno abra una mesa de trabajo para que ambos poderes del Estado puedan impulsar una estrategia de comunicación articulada para combatir la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

El documento tiene la firma de los congresistas Mónica Saavedra (Acción Popular), María Teresa Cabrera (Podemos Perú), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Diethell Columbus (Fuerza Popular), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), Jim Ali Mamani (Unión por el Perú), María Cristina Retamozo (Frepap), Arlette Contreras (no agrupada), Gino Costa y Daniel Olivares (ambos del Paritdo Morado). Solo Alianza Para el Progreso no suscribió el documento.

“En el congreso consideramos que una de las falencias del Ejecutivo contra el nuevo coronavirus ha sido la falta de una campaña masiva articulada de comunicación social para empoderar al ciudadano y que tome conciencia de los peligros y se cuide”, indicó a RPP la congresista Saavedra.

Diez congresistas, de todos los partidos, enviamos una carta al Presidente del Consejo de Ministros @WalterMartosR para trabajar juntos, @pcmperu y @congresoperu en una campaña masiva, legible e intensa de Comunicación Social para luchar contra la pandemia. #ComunicaciónVSCovid pic.twitter.com/gRpVzrXEhW — Mónica Saavedra (@MonicaPeruAP) August 17, 2020

El oficio advierte que “lamentablemente” ven que no hay una comunicación articulada desde el Ejecutivo. “Cada ministro trabaja los mensajes de manera independiente, los mensajes no son diferencias para todos los públicos relevantes y los medios elegidos hacen que no todos los peruanos puedan acceder a dichos mensajes”, manifestaron los firmantes.

“Estamos pidiendo al premier Martos que, de inmediato, se abra una mesa técnica de trabajo para que juntos, Ejecutivo y Legislativo, pongamos en marcha esta campaña bien hecha, agresiva, legible y contundente a nivel nacional con ayuda de los medios de comunicación”, precisó la congresista de Acción Popular.

Los legisladores aseguran que una estrategia única y uniforme debe promover medidas concretas como el uso correcto de mascarillas, las prohibiciones de reuniones sociales y las consecuencias negativas que tendría el no acatar estas disposiciones durante el estado de emergencia.