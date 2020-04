La congresista Cecilia García (Podemos Perú) respondió a los cuestionamientos luego que se alertara a través de las redes sociales de la entrega de una canasta de víveres a su madre, quien vive en la provincia de Concepción, en Junín. Esta es una de las medidas que se aplica para personas de bajos recursos en el marco del coronavirus (COVID-19).

Al respecto, aseguró que no hubo ningún “acto de aprovechamiento” en la recepción y confirmó que -efectivamente- se trató de su madre.

“Efectivamente, es mi madre la que está en las fotos, ella no estaba en la relación de beneficiarios de las canastas y es absolutamente falso que se haya beneficiado por ser mamá de una congresista (...) No hubo acto de aprovechamiento de ninguna de las partes y es bueno aclararlo y que si desean hacer todas las investigaciones que lo hagan, que se den cuenta que no ha habido ninguna mala intención ni aprovechamiento”, afirmó en diálogo con RPP.

La legisladora indicó que, según le comentó un regidor de la municipalidad, su madre estaba presente al momento del reparto de canastas, por lo que se acordó hacerle la entrega por tratarse de una persona mayor y conocida en el distrito.

“Ella estaba presente cuando repartían las canastas y prácticamente la estaban dejando de lado y eso les dio mucha pena porque ella es una persona conocida en el pueblo y además es una persona mayor, entonces, tomaron la decisión de darle (una canasta) porque la norma dice que les den a todos”, señaló García.

Precisó que a raíz de este incidente, junto a su familia decidió realizar una donación “más grande de víveres” a la municipalidad en agradecimiento por el gesto.

“Esto ha generado que yo, en mi familia, ayer digamos públicamente que los vamos a ayudar con una dotación más grande de víveres por el gesto que han tenido con mi madre. Ella ha decidido vivir en su pueblo, cuidando a sus animalitos y no perder jamás la humildad con la que nosotros hemos crecido”, dijo.

Como se recuerda, Correo informó que la mamá de la congresista Cecilia García fue una beneficiaria de las canastas entregadas por los municipios para personas de bajos recursos en el marco del coronavirus (COVID-19) en el Perú.