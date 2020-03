El Congreso de la República aprobó la conformación de una comisión multipartidaria para realizar seguimiento y evaluación de las acciones que realiza el Poder Ejecutivo para enfrentar el coronavirus (COVID-19) en el país.

La propuesta legislativa fue aprobada por 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El documento fue exonerado de segunda votación.

Se trata de un texto consensuado sobre las propuestas de los congresistas Luis Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú) y Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular).

Al respecto, Castillo Oliva explicó que el objetivo de la comisión especial es “netamente de apoyo”, es decir, optimizar los recursos del Estado para afrontar de una mejor forma la emergencia sanitaria por el brote del COVID-19.

“Es tan bien sabido que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido oportunas, pero ha habido quejas de los gremios de salud, de nuestros médicos especialmente que son nuestra primera línea de defensa y que no tienen mascarillas, guantes y equipos de proyección especial, razón por la cual se cambió de ministro. Tenemos el bono extraordinario de S/380 que también ha recibido quejas porque no ha funcionado bien y no ha llegado a las poblaciones que más lo necesitan”, manifestó.

Por su parte Paredes Eyzaguirre, autora del segundo proyecto, explicó que la comisión acompañará a los ministros que viajen a las distintas regiones del país para adoptar las medidas del caso contra el coronavirus.

“Junto al Poder Ejecutivo estaremos llegando a cada una de nuestras regiones. Cada ministro que está encargado de nuestras regiones tendrá que viajar en comisiones multipartidaria. Aquí estamos todos para trabajar y no más congresos ociosos y que desde sus bancadas quieren llevar el apoyo a sus pueblos”, remarcó.

Minutos antes y por mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el pedido del Ejecutivo para la delegación de facultades por 45 días, a fin de que pueda legislar en temas relacionados a la atención de la emergencia por el COVID-19.