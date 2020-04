No es que te despiden, te “separan temporalmente”. No es que ya no te pagan, es que te “exoneran de labores”. ¿Esa es la suspensión perfecta? ¡Perfecta para CONFIEP! ¿Y el trabajador y su familia? Bien, gracias. ¿Sobrevivirán con sus propios ahorros? Así no, Presidente.