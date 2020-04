La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, sostuvo que su propuesta de reducir los salarios a los altos funcionarios está dentro del marco de la Constitución y, además, se basa en facultades que tiene el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“La propuesta que hago tiene todo un marco constitucional, está basada en facultades que tiene el presidente de la República como medidas extraordinarias y responde a criterios que el TC ha analizado no en este pleno sino en anteriores plenos, en jurisprudencia reiterada, que es posible reducir las remuneraciones de manera excepcional y temporal”, afirmó en RPP.

Como se recuerda, Marianella Ledesma planteó que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios públicos a fin de que se cuente con mayores recursos para afrontar la emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

“Los funcionarios del Estado, entre los que yo me encuentro, incluso otros magistrados como el vicepresidente del TC, hemos reflexionado de nuestra situación diríamos privilegiada, que tenemos un sueldo digno y no se nos está afectando económicamente, mientras encontramos a otros ciudadanos que sí están en una situación de vulnerabilidad y no podemos ser indolentes, no podemos por lo menos recordar que se activen estos mecanismos constitucionales que existen”, defendió Ledesma.

Según resaltó, esta medida podría aplicar para los funcionarios que perciban altas remuneraciones, como un acto solidario ante la situación de emergencia que se vive en el país.

“Los magistrados del TC ganamos 35 mil soles, los magistrados del Poder Judicial pasan los 45 mil soles […] pero ante esta situación de emergencia debemos ser solidarios porque vivimos en un estado social de derecho y el estado social de derecho se activa en estas circunstancias”, dijo.

“El estado nos está brindando salubridad, se gesta tratando de buscar la tranquilidad social y nosotros, ciertos funcionarios privilegiados ¿podemos seguir en esta situación de confort o no podemos decirle al Ejecutivo que tiene mecanismos para activar y hacer que determinado grupo de funcionarios tenga la posibilidad de colaborar o reducirle [el salario] para que en algo se aprecie el gesto solidario que se debe dar en este momento?”, cuestionó.

Finalmente, destacó que si bien es cierto esta medida no resuelve la situación que se vive en el Perú, “por lo menos atenuará y será un gesto, un gano de apoyo a este sector de ciudadanos”.