El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que el Perú tuvo problemas estructurales que han complicado la atención de los inconvenientes que salieron a la luz durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), entre ellas, las normas que limitaron el uso de balones de oxígenos medicinal con una concentración menor del 99%.

“Todos han podido apreciar y ser testigos de los problemas que hemos tenido de suministro de oxígeno para las personas que comenzaban a agravarse y tenían deficiencias respiratorias. Lo vimos primero en Iquitos, luego en Piura y luego, ahora, en Tarapoto. Entonces, ¿por qué tenemos estos problemas? ¿Esos problemas tienen todos los países? ¿Los países vecinos? No existe porque aquí tenemos problemas, no de hace 100 días, sino que decisiones que se tomaron en otros gobiernos que dificultan la solución de los problemas y en el camino tenemos que ir arreglando”, comentó la tarde del miércoles en su conferencia de prensa virtual.

El mandatario se refirió así al déficit que se sufrió a nivel del acceso a oxígeno medicinal que motivó al Poder Ejecutivo a emitir el decreto 066-2020 que establece medidas extraordinarias para garantizar el acceso a este bien.

La medida señala que “se autoriza el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, para lo cual el establecimiento de salud debe garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración del equipo generador, líneas de distribución y almacenamiento del oxígeno medicinal, así como el control de calidad y cambio de los consumibles”.

“Es sabido y aceptado por la medicina y la ciencia que el oxígeno medicinal debe tener una concentración mínima de 93% de pureza. Pero aquí, en un gobierno reciente, se determinó que sea al 99%. ¿Con qué fin, con qué interés? Cuando ponen una restricción de ese tipo, ¿quién puede dar suministros con esas características? Finalmente sacas del mercado a toda la competencia que no tengan posibilidad de abastecer oxígeno con 99%”, acotó el presidente.

Martín Vizcarra consideró que esas decisiones “que no benefician sino perjudican a la nación” son los que generan problemas que su mandato ha tenido que ir resolviendo durante el estado de emergencia por coronavirus.

En el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García, el gobierno emitió una norma que regulaba el acceso al oxígeno para que tenga una pureza de 99%. Óscar Ugarte, quien era ministro en aquella oportunidad, reconoció esta semana que eso “fue un error”.

El presidente de la República reiteró que, en los últimos días, han recibido críticas de parte de quienes piden que el Ejecutivo resuelva los problemas que afectan la atención de la emergencia por coronavirus en 100 días.

“Creo que les faltó decir que son problemas estructurales del país, graves falencias y deficiencias que debieron haber sido resueltas hace mucho tiempo. Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en 100 días, los que no se han resuelto en 100 años. Esa es la contradicción”, acotó.

Martín Vizcarra concluyó asegurando que siempre están abiertos a recibir críticas, pero hizo un llamado para no desmerecer los avances. “En cada paso que hemos dado hemos encontrado más de un problema pero no podemos ser mezquino y no reconocer el enorme esfuerzo de todos, no solo del Ejecutivo”, concluyó.