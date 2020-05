El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), informó este martes que dio negativo a la prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus.

"Sí, me he hecho el examen [de descarte del coronavirus], el examen a veces no es 100% preciso, me he hecho el de hisopado [prueba molecular]. Salí bien. Aquí [a mi casa] entra muy poca gente, nos cuidamos todos, nos lavamos las manos y todos se cambian los zapatos al entrar” señaló Kuczynski en entrevista con Willax.

Cabe indicar que este anuncio coincide con el realizado por su exvicepresidente y sucesor en el cargo de jefe de Estado, Martín Vizcarra, quien informó en conferencia de prensa que se había sometido a una prueba de descarte del COVID-19 y que el resultado había sido negativo.

Además, PPK informó que su salud se encuentra estable y que diariamente recibe visitas de una enfermera, debido a que sufre complicaciones cardíacas.

“Yo tuve un problema del corazón por lo que viene una enfermera a verme todos los días. Tengo esperanza y optimismo. A veces vienen algunos amigos pastores y curas y me levantan el ánimo”, agregó.

Comos se sabe, el Poder Judicial ordenó arresto domiciliario contra PPK a finales de abril del 2019 por 36 meses, revocando así una disposición de prisión preventiva, que no se llegó a cumplir debido a que tuvo que ser internado.

PPK es investigado por presunto lavado de activos por presuntos actos de corrupción en el marco del proyecto de la carretera Interoceánica y el proyecto de Irrigación e Hidroenergética Olmos.

