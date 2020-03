Carolina Trivelli sobre el bono de 380 soles: “No está cubriendo a toda la población”

“Lamentablemente, el bono de los 380 soles no está cubriendo a toda la población como consecuencia de que un gran sector de los ciudadanos ha logrado pasar desapercibido por el Estado, por mucho tiempo. Entonces, es una buena oportunidad para dejar en claro la importancia de contar con un mínimo de formalidad para que, en situaciones de emergencia como esta, el Estado pueda ayudar.

Las oficinas de locales de focalización son las encargadas de transmitir al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) el registro de personas en estado de vulnerabildiad pero hay que recordar que el último registro del Sisfoh fue en el 2013 y la idea era que la data se complemente cada cuatro a cinco años. Eso no se ha hecho hasta la fecha. De otro lado, otra lección que nos deja esta emergencia es la necesidad de avanzar con una agenda de inclusión financiera: hoy solo 4 de 10 adultos tiene algún tipo de cuenta en el sistema financiera público o privada. Así, se evita aglomeraciones y colas en los bancos”.

Jorge González sobre el retiro de la CTS: “Dudo que el independiente e informal pueda resistir esta ampliación de la cuarentena”

“El gobierno está centrando su atención en anunciar medidas para los trabajadores dependientes como el retiro de la CTS (hasta 2,400 soles) o la suspensión del aporte de las AFP’s pero no se escuchan medidas para los trabajadores independientes e informales, que no cuentan con estos beneficios laborales. Hemos escuchado que se les está otorgando un monto de 300 millones de soles para cubrir a 800 mil independientes, pero es una cifra baja teniendo en cuenta que esta población llega a los 6 a 7 millones de habitantes. Por eso, dudo que el independiente e informal pueda resistir esta ampliación de la cuarentena porque sus ingresos están en cero. De otro lado, el coronavirus ha encontrado al Estado con una falencia muy grave: su data estadística y social no es buena. Sin una base de datos adecuada, entonces, no se puede garantizar una buena repartición del subsidio económico. El gobierno está andando sobre la marcha, y obviamente se equivoca y corrige”.

Pablo Secada sobre poblaciones no atendidas: “Si no los atiendes, van a contagiar a las personas que el gobierno pretende aislar”

“En estos momentos, la atención debería estar centrada en poblaciones como la carcelaria, los venezolanos y el agro, que no están siendo atendidas. En primer lugar, las cárceles sobrepasan más de 3 a 1 su capacidad de internos. Tampoco se dan abasto para los alimentos y medicinas que los familiares les dan. Las visitas hoy están restringidas por la emergencia sanitaria. Si en el mundo el 70 % está infectado con el coronavirus, es imposible que no haya ningún caso de esta enfermedad en las cárceles. De otro lado, los venezolanos son cerca de 1 millón 300 mil en el país. Algunos reciben la ayuda de fundaciones o de las Naciones Unidas pero ¿qué pasa con el resto? Si no los atiendes, van a contagiar a las personas que el gobierno pretende aislar. De otro lado, están las comunidades campesinas en el interior del país que dependen del agro a diario y que con este período de emergencia también se han visto afectadas en su cadena de producción”.