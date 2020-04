Alejandro Valderrama, secretario general del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), denunció este jueves que “nunca hubo” un protocolo de seguridad ante la pandemia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

Aseguró que el “famoso” anillo de seguridad nunca se estableció en ninguno de los centros penitenciarios del país, y la situación continúa hasta la actualidad.

“Quiero, específicamente, denunciar a las autoridades del Consejo Nacional Penitenciario y a su titular, el ministro de Justicia, toda vez que nunca hubo un protocolo de seguridad contra el COVID-19, tal es así que el famoso anillo de seguridad nunca se estableció ni antes ni ahora en ninguno de los establecimientos penitenciarios”, afirmó Valderrama en ATV.

“Nunca hubo un cordón de seguridad para trabajadores, han estado totalmente abandonados y prueba de ello son los más de cuatro trabajadores fallecidos y así también los 113 trabajadores contagiados”, agregó.

El último miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, informó que hasta el momento se han reportado 113 infectados en el personal que labora en los penales. De estos, dos trabajadores han fallecido producto del coronavirus.

En ese sentido, Alejandro Valderrama reiteró que los trabajadores penitenciarios continúan expuestos a sufrir el contagio de la enfermedad ya que “no están llegando” los equipos de bioseguridad que garanticen su trabajo.

“Efectivamente, no están llegando equipos de bioseguridad a nivel nacional de todos los trabajadores penitenciarios y esto se puede evidenciar con la presencia de trabajadores en nuestros centros penales que, de alguna manera tienen que verse obligados a autoabastecerse, toda vez que no llegan con la celeridad debida estos equipos de bioseguridad, lo cuales puedan garantizar el cuidado mínimamente del personal de seguridad y salud”, aseveró.

Además, lamentó la situación que atraviesan los trabajadores que cumple con el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), ya que, en el marco de la emergencia, “no tienen ningún tipo de beneficio”.

“Lamentamos esta situación de los compañeros CAS que no tienen ningún tipo de beneficio. Recientemente acaba de fallecer un compañero CAS y no va a recibir ningún tipo de beneficio. Exigimos que este tipo de contrato no debe permitirse en los establecimientos penales, es más, esos servidores CAS ya deberían estar nombrados dentro de la Ley de Carrera del INPE, para que puedan tener acceso a ciertos beneficios”, enfatizó.