El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), indicó que la ley de protección policial publicada el sábado en pleno estado de emergencia y orden de inamovilidad obligatoria por el coronavirus (COVID-19), es una medida “inconstitucional”.

“Es una ley inconstitucional, obliga a los jueces a darle la razón a los policías, yo me he enterado cuando salió publicada en El Peruano, esto no ha sido debatido por el Congreso”, señaló a Canal N.

Cabe indicar que esta norma señala que están exentos de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

Asimismo, prohíbe se dicte el mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra dichos agentes en el citado escenario.

"Hubo un error [en la promulgación de esta ley], quiero pensar que el presidente del Congreso estuvo mal asesorado, se violan principios constitucionales”, agregó.

Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, en conferencia de prensa, recordó que la norma fue enviada a su despacho por el Parlamento disuelto.

“El Ministerio de Justicia presentó observaciones, por eso es que no la promulgamos. Pero no había forma de devolverla, porque dejó de operar el Congreso”, manifestó el mandatario.