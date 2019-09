Janet Sánchez: “La solución a esta crisis es que Vizcarra renuncie"

Síguenos en Facebook

Janet Sánchez, exoficialista pero aún presidenta de la Comisión de Ética, asegura que la solución a la crisis política que atraviesa el país es sencilla: que el presidente Martín Vizcarra renuncie. Asimismo, en conversación con Correo, y luego de los respectivos cuestionamientos formulados por el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, la legisladora revela que investigará de oficio a los congresistas Humberto Morales y Hernando Cevallos por permitir el ingreso de los dirigentes mineros que protagonizaron un incidente en el último pleno.

¿Cuándo reinicia su labor en la Comisión de Ética?

Este lunes 16 tendremos nuestra primera sesión ordinaria. Hay muchas denuncias que han llegado a la comisión y tenemos bastante trabajo y carga que absolver. Definitivamente, nos quedamos en la presidencia, con 19 miembros en total.

¿Se verá el caso de Miguel Castro, que fue al gimnasio en semana de representación, y de los fujimoristas Segundo Tapia, Federico Pariona y Elard Melgar, quienes contrataron a sus familiares?

Sí, están en la agenda.

¿La comisión podrá trabajar sin la participación de algunas bancadas que la consideran poco imparcial?

Los congresistas están en su derecho de retirarse de una comisión. Lo que sí no corresponde es que hagan juicios que no son ciertos. Lo que a nosotros nos sustenta es nuestro trabajo, porque hemos venido trabajando de manera objetiva, imparcial, transparente y muy responsable. Entonces, no creo que tenga sentido que algunos legisladores cuestionen la decisión de Ética.

La acusan de tener una estrecha relación con el fujimorismo debido a que ellos votaron a favor de que se mantenga en la presidencia de Ética. ¿Tiene algún pacto con Fuerza Popular?

Nosotros seguiremos trabajando de la misma manera que hemos trabajado el año pasado. Niego tajantemente algún tipo de alianza, vinculación o pacto bajo la mesa con cualquier grupo político.

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, emitió un pronunciamiento para cuestionar a los congresistas Humberto Morales y Hernando Cevallos por permitir el ingreso de dirigentes mineros a las galerías del pleno, el que interrumpieron protagonizando un incidente con sus reclamos. ¿Tomará acciones?

He tomado conocimiento de este hecho y, definitivamente, yo creo que sí merece una evaluación en la Comisión de Ética para ver si los congresistas habrían o no infringido el Código de Ética Parlamentaria. No se puede actuar con violencia, hay que rechazarla de cualquier ámbito. En ese sentido, creo que sí debemos tener presente este caso.

Disculpe, para ser más precisos, ¿significa que les abrirá una investigación de oficio?

Sí, sí corresponde investigar a Morales y Cevallos. Vamos a evaluar este caso en la sesión de este lunes 16 y los congresistas que integran Ética veremos si corresponde o no realizar una indagación al respecto.

¿Cree que estos momentos de crisis política, como lo califican algunos analistas, así como la falta de diálogo fluido entre los representantes del Ejecutivo y Legislativo, ha sido desencadenado por el presidente Vizcarra?

Estamos en una situación de crisis política por algo que ha creado el presidente de la República. Eso empeoró a partir de su propuesta de adelanto de elecciones generales, que dio el pasado 28 de julio en su mensaje a la Nación.

¿Y cuál considera es la solución frente a estos problemas políticos?

La solución sería, si es que realmente el Ejecutivo quiere dar solución a esta crisis que ha dado el presidente, que Vizcarra renuncie a la Presidencia. Eso sería lo más factible y no gastaríamos tanto dinero en un referéndum y en una próxima elección general. Recuerda que se gastarían 700 millones (de soles), que podrían ser usados para un hospital público que necesita de infraestructura, logística, medicina, o en educación. Nos guste o no, el presidente Vizcarra debe respetar la autonomía de las instituciones.

Y usted, que estuvo cerca de Vizcarra y lo conoce, ¿qué cree hay detrás de su propuesta de adelanto de elecciones?

Definitivamente creo que gobernar no es fácil y que falta mucha capacidad de parte de esta gestión para poder hacerse cargo de los grandes problemas del país y darle solución. Considero que es por eso la solicitud del Presidente.

Algunos creen que usted le hace el juego al fujimorismo al buscar la vacancia de Vizcarra, al plantear investigar el mensaje de 28 de julio...

A ver, yo no juego con nadie para empezar, esos son bajezas de personas que seguramente tienen ese actuar. No me presto a ese tipo de cosas (plantear vacancia), simplemente estoy cumpliendo con la responsabilidad que me ha dado el pueblo, es mi rol de control político y fiscalizador.

Se rumorea que el presidente Vizcarra plantearía una cuestión de confianza de no aprobarse el proyecto de adelanto de elecciones este mes. ¿Lo considera constitucional? Creo que ya especialistas y constitucionalistas han dado su punto de vista, incluso hay una división. Definitivamente no es constitucional, por eso hasta ahora el Presidente no lo ha planteado. En estos momentos no podemos estar en estas confrontaciones. Hago un llamado al presidente Vizcarra para que asuma la responsabilidad y trabaje con mayor seriedad, no en base a encuestas y populismo.

¿Cree que el jefe de Estado busca el planteamiento de la cuestión de confianza y la opción de cerrar el Congreso por miedo a las investigaciones que tiene en su contra?

Sinceramente, espero que el Presidente sea el más interesado en que todos los cuestionamientos en su contra se esclarezcan. Espero que los avances de las investigaciones en su contra no sean motivo para cerrar el Congreso, o desestabilizar al país.

¿Y qué le parece el papel del premier Salvador del Solar en estas circunstancias?

Creo que el Premier está digitado por el presidente Vizcarra. De Solar solo repite su discurso.

Durante la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la que participó usted, ¿conoció sobre algún aporte irregular cuando Vizcarra era jefe de campaña?

Creo que estos hechos son materia de investigación y prefiero no pronunciarme al respecto.

¿No cree que ha sido un error de la Comisión de Fiscalización aprobar la creación de tres comisiones investigadoras en un solo día?

Simplemente, los congresistas cumplimos lo que nos corresponde. Parte de nuestras funciones y competencias es el rol de fiscalización, pero parece que lo han tomado a mal. Entiendo que la molestia surge porque se da en medio de un diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo.

Pero usted planteó investigar el mensaje del Presidente con respecto al planteamiento de adelanto de elecciones.

Lo propuse, sin embargo, he pedido su reconsideración para dejarlo sin efecto. Considero que no es el momento para iniciar una investigación sobre ello, pero no porque sea menos importante que el resto, solo que no es el momento oportuno. Hay que ser prudente y respetar el diálogo, que es importante para avanzar y tener una agenda de consensos con el Ejecutivo.

Entiendo que la Comisión de Fiscalización, días atrás, rechazó su reconsideración.

No pude estar en Fiscalización, realicé un viaje oficial. Si ha sido la decisión de la mayoría de Fiscalización, se debe respetar y debe investigarse en un momento oportuno. Pero, ojo, si los ministros no han aprobado el discurso en el Consejo de Ministros, eso sí sería una falta muy grave.

¿Y cuándo cree que es el momento indicado? Se debe ver cuando termine el debate por la reforma constitucional para el adelanto de elecciones que ha planteado Vizcarra.

Tenemos información de que su hermano trabaja en la Municipalidad del Pachacámac. ¿No existe un conflicto de intereses en que labore en el Estado?

Entiendo que como presidenta de la Comisión de Ética siempre van a estar todos los reflectores (en mí), y más de todos los legisladores que he recomendado sancionar. Comprendo que existe la intención de cuestionarme en casos que no tienen mayor relevancia como este.

Disculpe que le corte, ¿pero su hermano es proveedor del Estado?

Mi hermano no es proveedor del Estado, no ha realizado ninguna asesoría ni consultoría. Él es un trabajador en el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) y labora por sus méritos. Lo mismo ha ocurrido con muchos legisladores que tienen familiares, y es válido, siempre y cuando no haya existido un tráfico de influencia de por medio.