La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) le requirió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Y es que ayer por la tarde, el secretario Pablo Saavedra remitió -mediante correo electrónico- la decisión a Carlos Reaño, procurador supranacional, dando cuenta de que el pleno de la Corte adoptó tal resolución mientras que se defina la solicitud de medidas provisionales que pidieron los familiares de las víctimas.

Precisamente, el procurador Reaño adelantó en diferentes medios que “el requerimiento debe ser cumplido”.

Además, informó que la decisión será notificada al Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado, Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y TC.

VOCES

Para el constitucionalista Domingo García Belaunde, el oficio enviado con la “decisión” de la Corte-IDH no es vinculante.

“Si yo gano un juicio, no me escribe el secretario, me envían la sentencia. Esa decisión es del secretario, en todo caso se tiene que ver el documento firmado por al menos 4 de los 7 jueces”, precisó.

En diálogo con Correo, el abogado explicó que la Corte no se ha reunido, pues sus integrantes se encuentran en otros países y no en Costa Rica. “Yo no le haría caso. Se tiene que escuchar a la defensa del señor Fujimori. Hay una gravedad (en el oficio) porque están adelantando a un criterio que lo aplicarán seguramente, pero aún no se da”, sostuvo.

En contraposición, el constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que la excarcelación de Fujimori Fujimori sí se puede detener.

“Estamos sujetos a la competencia contenciosa de la Corte desde el año 81, nos vincula, y por eso la Corte tiene más autoridades que las cortes internas, incluida el TC”, explicó.

En el mismo sentido se pronunció la exministra de Justicia, Delia Muñoz, quien precisó que la Corte-IDH puede dictar medidas como esta en casos de gravedad y la urgencia, para así evitar un daño irreparable.

“En este caso las víctimas tendrán que invocar y sustentar estas exigencias para que proceda una medida de protección temporal como la que se plantea”, señaló.

Un grupo de simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori llegó hasta los exteriores del penal de Barbadillo. Con arengas exigieron la excarcelación del exjefe de Estado tras la publicación del fallo del Tribunal Constitucional. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)

PREVIA

Más temprano, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, dijo esperar que hoy se concluyan con los trámites para que su padre recupere su libertad.

“Entendemos que la resolución del TC se encuentra en la Sala y que tiene que pasar al Juzgado y luego al Inpe. Esperamos que que mi padre pueda salir mañana (hoy)”, declaró ante la prensa luego de visitar el penal Barbadillo en Ate junto a su hermana Sachie Fujimori.

Por otro lado, se generaron disturbios en los exteriores del penal, pues un grupo de simpatizantes fujimoristas golpearon la puerta de Barbadillo exigiendo la salida del expresidente Fujimori.

Acompañados de pancartas, megáfonos y cánticos, los seguidores naranjas superaron el cercano policial, sin embargo, el incidente no pasó a mayores.

Al cierre de esta edición, el partido de FP, ni la familia Fujimori o el abogado César Nakazaki, se habían pronunciado.