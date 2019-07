Costo de las elecciones primarias bordea los 300 millones de soles, según Ejecutivo

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, participaron en el debate del proyecto de democracia interna en los partidos políticos en la Comisión de Constitución. Se trata de una de las reformas políticas más controversiales y complicadas.

En su breve intervención, el premier Del Solar trató de sintetizar los fundamentos del proyecto de ley. Subrayó que el Ejecutivo busca recuperar la confianza de la ciudadanía en la actividad política.

Y lograr que el ingreso a la actividad política “sea menos onerosa que antes”, tal como ha sido aprobado en Constitución al reducir la valla electoral de 800 mil firmas a 25 mil militantes.

Insistió en que las primarias tienen que ser “simultáneas, abiertas (a la ciudadanía) y obligatorias para todos los partidos, en la misma fecha y en todo el país”.

Sugirió a los integrantes de la comisión que el capítulo de la paridad y alternancia de género podría ser discutido “por separado” del tema de democracia interna, a fin de no entorpecer el debate.

MILLONES

El ministro Zeballos estimó que el costo de las elecciones primarias podrían bordear los S/300 millones de fondos públicos, aproximadamente. Ese gasto “ya preexiste”, aseguró.

“Por supuesto, cuesta la democracia. Pero tendremos más legitimidad, más solidez. Es una inversión para el país. El aspecto económico no debería ser una traba para la democracia interna”, justificó.

Mauricio Mulder manifestó que su bancada (APRA) se opondrá a este proyecto porque —a su juicio— “lo que se está buscando es minimizar el peso de los políticos (líderes y dirigentes) dentro de los partidos”.

En su opinión, el objetivo real sería imponer un sistema “de no partido. El sueño de Velasco (Alvarado). El no partido con este Gobierno. Estamos siendo cuestionados por un Gobierno que no tiene un partido político”.

Según el parecer de Luz Salgado, lideresa de la bancada fujimorista, los ciudadanos “van a odiar más a los partidos políticos” si se les conmina a votar contra su voluntad.

“No caigamos en la experiencia argentina”, propuso Víctor A. García Belaunde, quien también mostró su oposición a la primarias abiertas.