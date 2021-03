El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, así como el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez, criticaron que el expresidente Martín Vizcarra haya acudido a la Misión de Observadores de la Unión Europea (UE) por las investigaciones en su contra.

El caso. Y es que el último jueves, el exjefe de Estado se reunió con los observadores de dicho organismo y alegó una interferencia del Congreso de la República para que no participe como candidato por Somos Perú.

Como se recuerda, el exmandatario tiene diversas denuncias constitucionales por haberse vacunado irregularmente contra el Covid-19 durante su mandato. Por este hecho podría ser inhabilitado por el Parlamento para asumir un cargo público.

“Considero un complot político en mi contra (...) orquestado por fuerzas políticas con intereses subalternos, a quienes no les bastó con sacarme de manera ilegal de la presidencia, sino que, a partir de ese momento, pretenden sacarme de la carrera electoral y desaparecerme políticamente”, señaló en su defensa Vizcarra vía Twitter.

CRÍTICAS. Al respecto, Lanegra señaló que el procedimiento de la denuncia constitucional que lleva el Congreso “es legítimo”.

Asimismo, aseguró que la misión de la UE recoge los puntos de vistas de los actores políticos, que es algo habitual en los comicios electorales.

“Después de un análisis detallado del caso, realizan una recomendación pero no es vinculante a la decisión que tome el Parlamento (sobre Vizcarra)”, explicó el representante de Transparencia.

A juicio de Lanegra, el expresidente debió prever que las denuncias en su contra iban a coincidir con la campaña electoral.

LEGULEYADA. Por su parte, Carlos Pérez, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lamentó que Vizcarra apele a leguleyadas para intentar atrasar los procesos en su contra en el Parlamento.

“Es una más de las leguleyadas a las que está recurriendo este señor con tal de dilatar el tiempo”, sostuvo.

Desde la óptica de Pérez, el expresidente buscar impedir que la justicia cumpla su rol, “como siempre lo ha hecho”.

“En este caso, busca impedir que el Parlamento pueda hacer uso de las herramientas constitucionales y lo juzgue en un proceso abreviado, sumarísimo”, dijo.

Luego, Pérez se mostró indignado por la denuncia que interpuso el exmandatario en su contra en la Comisión de Ética y la recusación del ponente que investiga su caso.

“Es una figura que no existe en el Parlamento (...). Como no se le atendió o no se le dio la razón porque es improcedente, ahora pretende enfilar sus baterías contra la presidencia de la subcomisión”, aseveró.

Citación

Este lunes será la audiencia por las denuncias constitucionales a Vizcarra, quien deberá dar sus descargos.

