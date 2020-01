Escribe: Damián Retamozo y Janet Leiva

Para los procesados del caso “Lava Jato” en el Perú, existen pocos vocablos más temidos que detención, prisión preventiva, extradición o sentencia.

Al escuchar estas palabras, algunos, de súbito, experimentan un incremento en su ritmo cardíaco, la presión arterial se les eleva amenazante, sufren malestares gastrointestinales o, cuando el desánimo los invade, experimentan depresión.

El caso de Keiko Fujimori indica que no están expuestos únicamente los procesados de edad avanzada, como Pedro Pablo Kuczynski, César Villanueva, Susana Villarán, Alejandro Toledo o Luis Nava Guibert.

Casi todos se albergaron en alguna clínica, con síntomas que no impresionan a jueces y fiscales.

Toledo, por ejemplo, no consiguió conmover al juez federal de San Francisco Vince Chhabria para que lo envíe de vuelta a casa. Los síntomas psiquiátricos del exgobernante -quien incluso descuidó el aseo personal- solo movieron al magistrado a autorizar que lo cambien de su aislamiento en Santa Rita a la cárcel de Maguire, en octubre de 2019.

El anuncio de una detención preliminar llevó a un internamiento de emergencia a Kuczynki, Villanueva y Nava. Ninguno logró la comparencia con restricciones que anhelaba y acabaron bajo prisión domiciliaria.

En las semanas previas a su liberación, Keiko Fujimori se internó en la clínica favorita de su familia, estresada por la espera de la decisión del Tribunal Constitucional que, en noviembre pasado, la excarceló.

PSIQUIÁTRICO

Ser poderoso y afamado, o un desconocido, no marca la diferencia frente a la tensión, asegura el doctor Franz Alvarado, médico psiquiatra del Hospital Nacional Honorio Delgado-Noguchi.

“Algunos, por naturaleza, manejan mejor el estrés. En eso no hay diferencias entre personajes públicos o desconocidos. Es algo biológico el control del estrés. No todas las personas reaccionan de igual manera, es algo idiosincrática la respuesta de cada persona. Queda al margen si son o no personajes públicos”.

El especialista agrega que en una situación de alta tensión se desatan enfermedades que pueden estar aparentemente controladas.

“Pero también -redondea Franz Alvarado-, hay, del otro lado, pacientes que dentro de una circunstancia de esta naturaleza, de perder la libertad, deciden que lo menos traumático es ir a un centro médico, como para ganar tiempo o lograr rebajar o disminuir la sentencia”.

No obstante, “hay diagnósticos establecidos para este tipo de simulaciones”, resalta el experto.