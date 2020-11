Las bancadas del Frente Amplio (FA), el Partido Morado (PM), el Frepap y Somos Perú no le darán la confianza al nuevo Gabinete ministerial encabezado por Ántero Flores Aráoz, el primero de la gestión presidencial de Manuel Merino de Lama.

Como se sabe, para obtener la investidura del Congreso, el Consejo de Ministros requiere de la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en el Pleno. En caso de asistir los 130 parlamentarios, se necesitarán 66 votos.

Sin el respaldo de las citadas bancada, el Gabinete Flores Aráoz no contaría, al menos por ahora, con el apoyo de 37 parlamentarios, además de tres legisladores no agrupados. Aunque esta cifra no es determinante, sí dificulta el objetivo del actual Gobierno.

Motivos. En diálogo con Correo, la vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, precisó que su bancada no respaldará a este Consejo de Ministros debido a que no representa los intereses de la gran mayoría.

“El Gabinete del señor Ántero Flores Aráoz es conservador, tienen ministros sin experiencia como la de Ambiente (Lizzet Rojas), quien se presentó a un concurso CAS del Ministerio de Economía y no aprobó. Además, cuenta con muchos ministros cuestionados”, alegó.

En tanto, la portavoz del Frepap, María Céspedes, arguyó que el pueblo no respalda a este nuevo Consejo de Ministros y que, por ende, su bancada tampoco lo hará.

“Ellos van a tener que ir a pedir el voto de confianza. Ahí el Frepap le dirá no, porque no estamos de acuerdo con este Gabinete (...). Lamentablemente, (Merino) está llevando un Gabinete que el pueblo está rechazando”, sentenció.

Desde el Partido Morado, el parlamentario Alberto de Belaunde señaló que, aunque el Gobierno recién empieza, el Consejo de Ministro ya está gastado.

“No está formado por los mejores, sino por los más dispuestos a aceptar un cargo, y eso no es una buena manera de formar un equipo para gobernar (...). Por ello, desde el Partido Morado no le daremos la confianza”, adelantó.

Entre tanto, una fuente de Somos Perú aseguró que dicha bancada tendrá una postura similar y que votarán en abstención.

Al respecto, Correo supo que el presidente Merino quiere convencer a un miembro de esa agrupación para que cambie su opinión.

El vocero de Somos Perú, Raymundo Dioses, dijo a su turno que el Gabinete Flores Aráoz representa una vuelta al pasado y que sus primeras acciones “no responden acertadamente a salir de la crisis política”.

EVALUACIÓN. Por su parte, el portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, refirió que su bancada aguarda que el premier los convenza con su exposición.

“Esperamos propuestas buenas para el país, sobre todo pragmáticas, con acciones concretas”, dijo.

En la misma línea, José Vega, vocero de Unión Por el Perú, expresó que también aguardarán los planteamientos de Flores Aráoz y luego evaluarán su voto. “Queremos conocer las acciones que tomarán frente a la pandemia, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica”, añadió el upepista.

La misma posición comparten Podemos, Alianza para el Progreso (APP) y la flamante Descentralización Democrática.

Por ahora, Acción Popular es la única bancada que está a favor de darle la confianza al Gabinete.