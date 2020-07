El exjuez supremo César Hinostroza dice haber tomado con sorpresa la nueva denuncia que le interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de cohecho pasivo en el marco de la investigación en su contra por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“La La denuncia es arbitraria y calumniosa, porque me ha denunciado ante el Congreso a sabiendas que no he cometido delito alguno, ha citado hechos falsos para forzar la presunta existencia de un delito”, aseguró a diario Correo.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso para que al evaluar la denuncia cumplan con lo dispuesto en el artículo 89 de su Reglamento. “Allí establece un proceso parlamentario donde se deben presentarse pruebas y emitirse una decisión de acuerdo motivado”, indicó.

Hinostroza Pariachi aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos, comete los delitos de abuso de autoridad, denuncia calumniosa y prevaricato en agravio al denunciarlo. “Es parte de la persecución política que inició el Estado peruano contra mi persona el año 2018, lo que motivó mi pedido de asilo a Reino de España y será puesta hoy a conocimiento de los jueces españoles”, sostuvo.

El exjuez supremo asegura haber tomado con sorpresa la nueva denuncia en su contra. Foto: César Campos / GEC

EL CASO

El Ministerio Público informó que Hinostroza Pariachi se habría aprovechado de la influencia de su cargo para “acelerar el trámite de un proceso judicial para el reintegro de sus remuneraciones homologadas de S/ 1 millón 961 mil en un presunto intercambio de favores con el exjuez Hugo Velásquez Zavaleta”. Esto implicaba la contratación de manera irregular de Percy Velásquez Zavaleta (hermano del juez Hugo Velásquez) como personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao.

#Urgente | La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, formuló una denuncia constitucional contra el exjuez César Hinostroza Pariachi, por el delito de cohecho activo específico, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. pic.twitter.com/gRbWVEqMbW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2020

En 2018, la Oficina de Control de la Magistratura suspendió de manera preventiva al juez Hugo Velásquez Zavaleta, tras revelarse una conversación telefónica con Hinostroza sobre la resolución en torno a una liquidación que iba a favorecer a este último por el concepto de una homologación.

Al respecto, el exjuez supremo Hinostroza resaltó que la denuncia en su contra cita la declaración de un colaborador eficaz, quien sostiene expresamente y menciona a las personas que le habían solicitado la contratación y no lo mencionan.

”Todos los demás indicios hacen referencia a una serie de personas que habrían intervenido en la contratación del señor Velásquez, ninguna de esas personas me menciona”, sostuvo.

El exjuez supremo se encuentra en España a la espera de su proceso de extradición. Foto: GEC