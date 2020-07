La fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez expresó este martes su confianza en que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspenderá de sus funciones al fiscal supremo Pedro Chávarry, investigado en el marco de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Yo estoy segura que sí [lo suspenderán] […] porque los hechos en los que tiene vinculación el fiscal supremo Pedro Chávarry tienen mayor gravedad, toda vez que siendo el representante del Ministerio Público buscó entorpecer las actividades de sus subalternos y eso, si bien no pasó por el tamiz del Congreso, es un hecho público y notorio”, afirmó en diálogo con RPP.

El pleno de la JNJ dejó al voto la semana pasada el pedido para suspender de sus funciones, hasta por seis meses, al fiscal supremo Pedro Chávarry, en el marco del proceso disciplinario inmediato que se le sigue por, presuntamente, mantener vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y haber ordenado la sustracción de documentos de las oficinas de su exasesor, en el 2019.

Además, la JNJ decidió por unanimidad suspender por el mismo plazo al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas y ordenó que se aparte de su cargo en el Ministerio Público de manera preventiva, mientras se concluye su proceso disciplinario debido a sus presuntos vínculos con la misma organización criminal.

Al respecto, Rocío Sánchez consideró esta decisión como “un buen mensaje” de parte de la Junta, la cual -consideró- está llevando de manera “objetiva” los procesos contra los fiscales supremos.

“Esto quiere decir que la Junta Nacional de Justicia está evaluando con objetividad los graves hechos que han cometido en el desarrollo de sus funciones porque tenemos que precisar que lo que la Junta está realizando es un proceso disciplinario que no necesariamente es por hechos ilícitos que sí están siendo investigados en la Fiscalía de la Nación”, dijo.

Investigaciones podrían perturbarse

El último domingo, El Comercio reveló que los excarcelados a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y que mantienen investigaciones de parte del Ministerio Público, tienen custodia “itinerante” y no “permanente” debido a que no hay personal policial suficiente que pueda cumplir con esta función.

La fiscal contra el crimen organizado refirió que esto no garantiza que los procesados no intenten interferir en las indagaciones que se realizan.

“Nadie nos da certeza de que no puedan estar haciendo coordinaciones para no perturbar las investigaciones y eso dificulta el proceso por cuanto no se podría contar con los testimonios de las personas que ellos conocen”, dijo Rocío Sánchez.