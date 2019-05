Cuestión de confianza: Jorge del Castillo dice que Martín Vizcarra no necesitaba usar "adjetivos"

Síguenos en Facebook

Luego que el presidente Martín Vizcarra dio a conocer en su mensaje a la Nación que el Ejecutivo presentará la cuestión de confianza al Congreso, el congresista Jorge del Castillo, indicó que el dignatario no necesitaba utilizar "adjetivos".

Como se sabe, el mandatario calificó a lo ocurrido en la víspera en el Congreso como un "descarado blindaje" al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. "Ante semejante boicot, el gobierno y población no puede ser ajena", dijo el jefe de Estado.

"Estoy seguro que cuento con el apoyo de ustedes", dijo Martín Vizcarra a la población, quien subrayó que la lucha contra la corrupción afecta los intereses de "corruptos y corruptores".

Tras el mensaje a la Nación, el legislador del Partido Aprista, Jorge del Castillo, señaló refirió la presentación de la cuestión de confianza es un planteamiento que se debe evaluar.

"Él ha dicho, sin vulnerar la esencia. El presidente no puede ordenar a otro poder del Estado que haga al pie de la letra... Eso no es aceptable. Eso sería una actitud dictatorial, espero que esa no haya sido la pretensión", refirió Del Castillo.