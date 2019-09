Cuestionan a Vizcarra por inaugurar carretera sin asfaltar en Amazonas

Síguenos en Facebook

La reciente participación del presidente de la República, Martín Vizcarra, inaugurando la carretera sin asfaltar La Jalca-Nueva Esperanza, región Amazonas, generó críticas en redes sociales y de legisladores de oposición. Ello, debido a la falta de trabajos para dar por terminada la vía y disponer de su uso por la población.

Al respecto, el congresista independiente Carlos Bruce manifestó que el mandatario tiene la prerrogativa de participar en los eventos inaugurales de proyectos; sin embargo, cuestionó la falta de precisión para informar sobre la continuidad de los trabajos en la zona.

“Si es que es la primera parte de la obra, a mí no me parece mal que el Presidente inaugure una primera parte. Obviamente, una vía en la selva que no termina siendo asfaltada desaparece en cuatro o cinco años por las lluvias que hay en la zona”, advirtió a este diario.

“Por lo general, el afirmado (de la tierra) y el asfaltado van juntos y no así”, añadió.

El exoficialista sostuvo que Vizcarra buscaría “romper con la imagen de que su gobierno no tiene resultados que exhibir” sin mayor éxito.

En tanto, a través de Twitter, el fujimorista Héctor Becerril criticó que el jefe de Estado haya dispuesto su viaje a Amazonas para ofrecer la pavimentación de la vía y un aeropuerto en la zona en un evento oficial, para luego pronunciarse a favor del adelanto de elecciones.

“Después del tremendo desprecio de la fidelísima (sic) Chachapoyas, Martín Vizcarra fue a La Jalca a ofrecer la pavimentación de la carretera (...), un aeropuerto para Amazonas, etc., y luego pide el apoyo para adelanto de elecciones. Es decir, utiliza el presupuesto del país para su campaña”, señaló.