El ministro Daniel Barragán, quien anunció ayer su renuncia al puesto, descartó hoy los rumores que señalaban que su salida se daba por un supuesto intento de golpe de Estado para cerrar el Congreso.

“Son especulaciones, yo rechazo ese estribillo del fin de semana, no hay nada de golpe de Estado, había temas sobre el decreto supremo para ver si seguimos o no, mi idea era que las Fuerzas Armadas no se expongan a la seguridad ciudadana, se quería que haya mas militares en la seguridad ciudadana”, aseveró.

“Yo supongo que las próximas horas, ya el nuevo ministro estará juramentando, no hablemos de respaldo, yo le hablo de que lidero un equipo, y las Fuerzas Armadas cumplen su misión”, agregó.

La renuncia del ministro

Daniel Barragán presentó el pasado sábado 3 de diciembre su renuncia irrevocable como ministro de Defensa por motivos “estrictamente personales”.

En la misiva dirigida al presidente Pedro Castillo, Barragán agradeció al jefe de Estado por haberle brindado la oportunidad de servir a la patria.

“Manifiesta mi profundo agradecimiento al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército del Perú; y al personal militar y civil del sector Defensa, por su apoyo y trabajo en equipo para alcanzar los objetivos estratégicos del sector”, señala la carta publicada en su cuenta oficial de Twitter.

Barragán Coloma asumió el cargo como ministro de Defensa el pasado 23 de setiembre del presente año, en reemplazo de Richard Tineo, quien ahora pasa a dirigir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue ratificado en esta función a finales de noviembre para formar parte del Gabinete Ministerial liderado por Betssy Chávez.