La Comisión de Ética Parlamentaria investigará al congresista Daniel Olivares (Partido Morado) tras revelar –durante una conversación con el candidato presidencial de su agrupación, Julio Guzmán- que es consumidor de marihuana desde hace 20 años.

Así lo informó a RPP Noticias el presidente de dicho grupo de trabajo, Mariano Yupanqui (Somos Perú), tras la difusión del diálogo donde Olivares admite que fumó marihuana con sus padres y sus tíos.

“Fue mi primer pleno. El primer pleno virtual de la historia del Perú, donde intervengo por un tema serio. Estaba tan nervioso que al terminar me fui a fumar un ‘tabaquito’. Fumo enrollado, tú sabes”, expresó Olivares en la entrevista.

“Soy un fumador de marihuana de toda la vida, de hace 20 años. He fumado con mis padres, con mis tíos”, añadió el parlamentario en una entrevista con el candidato presidencial del Partido Morado en su cuenta de YouTube.

Tras conocer la noticia de la investigación en su contra, Daniel Olivares afirmó que si la medida influye en que se destraben las indagaciones a otros casos y que están pendientes en la Comisión de Ética, pues “genial”.

“Lo mismo lo dije hace como 7 meses y no pasó nada, pero no estábamos en campaña y yo no era tan relevante. Me llama la atención, pero finalmente si una investigación hacia mí va a hacer que se destrabe todas estas sanciones que están pendientes, de cobros indebidos, de golpes de Estado y cosas así, pues genial”, dijo a Canal N.

“Que pase todo el tren de denuncias que tiene pendientes la Comisión de Ética este año, que han sido muchas, y si mi caso lo quieren mediatizar en campaña y eso va a servir para que toda las otras denuncias avancen, genial. Si puedo ser útil en ese sentido, mostro. En realidad mi rol como congresista es ser útil”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Solo quedan seis camas UCI en Lima y Callao, advierte la Defensoría del Pueblo