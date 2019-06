Daniel Salaverry asegura que en el 2021 muchos de sus colegas terminarán en Castro Castro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, comentó que muchos de sus colegas irán a prisión al término de su periodo legislativo en caso proceda su suspensión por 120 días, tal como recomendó la Comisión de Ética por presuntamente haber consignado información falsa en sus informes de representación.

"Si lo deciden me iré a mi casa 4 meses suspendido arbitrariamente por la cúpula de una bancada, pero en el 2021 estoy muy seguro que muchos no se irán a su casa, sino a Castro Castro, porque lo que van a hacer es una ilegalidad", comentó a RPP Noticias.

Salaverry añadió que el recurso de amparo que interpuso y por el que ha recibido críticas por parte de congresistas de Fuerza Popular, es para que no desvíen las investigaciones a modo de "venganza política".

"Esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando como el amparo no es para evitar que se me investigue, sino para evitar que estas investigaciones no sean por un tema de venganza política. Además, que se respete el debido proceso, imparcial. Este proceso está viciado desde el inicio (...) Me sorprende que quienes ayer se mostraban como terribles defensores de la Constitución, ahora cuestionen que yo haga uso de una herramienta constitucional como el amparo", manifestó.

El legislador también señaló que sus excompañeros no le perdonan sus acciones y afirmó que utilizan la Comisión de Ética como arma.

"La Comisión de Ética se ha convertido para ellos en un arma de venganza para sus enemigos políticos y eso es lo que hay que impedir. No me perdonan que no haya permitido que yo ponga al debate su ley para que se le archiven todas sus denuncias", enfatizó.