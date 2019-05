Daniel Salaverry consideró que Keiko Fuimori no debería sentirse defraudada de él

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, rechazó haber traicionado la confianza de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por renunciar al partido que lo llevó al Legislativo.

"No (he traicionado a Keiko) porque he tomado decisiones respecto a hechos administrativos. Hemos cortado con las cosas que no tenían sentido como las canastas navideñas, las flores. Hemos reducido contratos temporales que lo único que hacían era darle trabajo a la militancia de un partido", mencionó.

Durante una entrevista en el dominical 'Cuarto Poder', Daniel Salaverry consideró que la excandidata presidencial no debería sentirse defraudada por la labor que cumple como titular del Parlamento.

"¿Quién se puede sentir defraudado por un presidente del Congreso que ha pasado de 5% a 20% en el nivel de aprobación de la institución que asumió", sostuvo.

Luego, dijo que calificó de nefasta la ley de Financiamiento de Partidos Políticos porque estaba mal planteada y, no porque supuestamente esa norma iba a beneficiar a la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

"Creo que esa ley era la llave para dejarla (a Keiko) donde está y para meter a todos los congresistas en problemas. Esa ley estuvo mal planteada, el proyecto de ley estaba dirigido a tipificar un vacío legal no está tipificado el hecho que un partido político reciba dinero para su campaña, había que sacar una ley adelante", mencionó.

Además, precisó que el dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución, modificó artículos e introdujo otros que iban a afectar la labor del Poder Judicial.

"Iban a afectar y condicionar con las investigaciones y los procesos en el Poder Judicial que están marcha. Era terrible. No podemos desestabilizar el sistema de justicia de esa manera", añadió.

"Se equivocó el presidente al tratar de imponer una posición en el Congreso"

En otro momento, Daniel Salaverry estimó que el presidente Martín Vizcarra y sus ministros se equivocaron al intentar imponer el proyecto de ley de la inmunidad parlamentaria, en vez de convencer al Parlamento con un buen argumento.

"La política no debe entenderse como una guerra y menos una guerra de tronos. En la política se tiene que convencer, no imponer. Ahí creo que se equivocó el presidente y sus ministros, por ir al Congreso a tratar de imponer una posición", agregó.

Afirmó que la inmunidad parlamentaria debe ser modificada y cuestionó que el proyecto de ley del Ejecutivo sobre el tema haya sido archivada en la Comisión de Constitución.

"Los proyectos (de la reforma política) se están debatiendo. Creo que apresuradamente se ha archivado, el proyecto de la inmunidad. Debió haber un debate mucho más profundo con participación de más especialistas para llegar a un punto intermedio, la inmunidad debe de replantearse", comentó.

Posteriormente, dijo que sería un error que el presidente Vizcarra pida una cuestión de confianza.