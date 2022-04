Daniel Salaverry, asesor del presidente Pedro Castillo, aseguró que el Gobierno está evaluando los posibles reemplazos de Hernán Condori luego que este último fuera censurado por el pleno del Congreso el jueves 31 de marzo.

“Estoy completamente seguro que van a evaluar no solo de dónde proviene, de qué cantera política proviene, sino sobre todo sus perfiles técnicos y capacidades profesionales”, señaló ante la prensa luego de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno.

“El presidente está interesado en poder no solo oxigenar su gabinete, sino mejorar cada vez que pueda, cada vez que se presenta la oportunidad los perfiles de sus funcionarios”, agregó.

Daniel Salaverry dijo que están evaluando al reemplazo de Hernán Condori. (Canal N)

Hernán Condori, militante de Perú Libre, asumió el cargo de ministro de Salud el 8 de febrero como parte del Gabinete encabezad por Aníbal Torres en reemplazo de Hernando Cevallos.

Daniel Salaverry negó tener conocimiento de un número específico de candidatos para ocupar el puesto que dejará Condori una vez que se formalice su renuncia por haber sido censurado. Tampoco pudo precisar si una de las opciones es la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino.

“Quien propone a los ministros, como dice la Constitución, es el premier (Aníbal Torres). Yo no puedo afirmar ni negar si la señora (Portalatino) es una propuesta, pero sí sé que en estos momentos están evaluando y pasando los filtros correspondientes algunos nombres”, comentó el excongresista.

En otro momento, Salaverry negó haber conversado con Pedro Castillo sobre la situación legal de sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, ambos prófugos luego que se dictara diez días de detención preliminar en su contra.

“No converso temas legales con el presidente, no me corresponde, no soy su abogado ni abogado de su familia. Lo que hago es darle mi punto de vista, son consejero ad honorem, no cobro un sol [...] Mi punto de vista personal y con esto no involucro ni al Gobierno ni al presidente, es que cada vez que hay una disposición de algún órgano jurisdiccional, hay que respetarla y acatarla”, comentó.

En esa línea, el expresidente del Congreso recomendó a los sobrinos de Pedro Castillo que se pongan a derecho para que puedan demostrar que no hay ningún argumento en su contra “como haría cualquier ciudadano que se sabe inocente”.