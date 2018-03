Daniel Salaverry le pide regresar al país a Jaime Yoshiyama tras revelaciones de Jorge Barata

Síguenos en Facebook y YouTube

El congresista fujimorista Daniel Salaverry pidió a Jaime Yoshiyama regresar al país para explicar las revelaciones que hizo el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Según Salaverry, no le hace nada bien a Yoshiyama que se generen dudas. Además en otro momento, criticó duramente a Kenji Fujimori por renunciar a Fuerza Popular y no cuestionar hechos ocurridos internamente.

Según el movimiento migratorio consultado por Latina, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya tomaron un vuelo a Estados Unidos en la aerolínea Latam el 26 de febrero de este año, un día antes de que Jorge Barata declare ante fiscales peruanos. No se ha precisado que ambos hayan viajado en el mismo avión.

De esta manera, se crecerían las sospechas de las afirmaciones de Jorge Barata sobre los aportes a la campaña de Keiko Fujimori. El ex CEO refirió que la constructora Odebrecht aportó US$ 1’200.000 a la campaña de Fujimori Higuchi en los comicios presidenciales del 2011. Los nexos de la transacción, indica Barata, fueron Jaime Yoshiyama –secretario general de Fuerza 2011 en ese entonces– y Augusto Bedoya, a quienes les entregaron US$ 1’000.000.

Ante esto, Keiko Fujimori, informó que Yoshiyama publicó un comunicado en el que rechazaba las afirmaciones de Barata y donde también se ponía disposición del Ministerio Público.