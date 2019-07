Daniel Salaverry: "La Comisión de Ética ha sido utilizada con fines políticos"

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue abordado para manifestar su impresiones sobre las declaraciones de la exoficialista Janet Sánchez, quien recibió una llamada de Salvador del Solar para aplazar el debate sobre su renuncia a la Junta Directiva.

"No es la primera vez que un ministro coordina algunos temas con los miembros de su bancada, Del Solar jamás pidió tocar el tema de fondo, sino que estaban preocupados por la presentación de la cuestión de confianza. He llevado mi defensa a la comisión de Ética, he hecho las críticas y la comisión ha sido utilizada con fines políticos, al igual que las investigaciones".

Añadió que no va calificar a ningún miembro del Ejecutivo: "Hay que bajar la confrontación, poner paños fríos y empezar a trabajar por nuestro país. La gente no nos ha elegido para pelearnos entre nosotros, sino para que trabajemos de manera conjunta y solucionarles los problemas del país y los del día a día".

Por otro lado, también comentó sobre la solicitud de reintegrar a Kenji Fujimori al Legislativo, y dejará que sea el mismo Congreso que decida la suerte del suspendido congresista.

"En el mes de enero recibí un documento acompañado de 50 firmas de congresistas y pidiendo que se reconsidere (el regreso de Kenji Fujimori). Yo me comprometí a tramitar este oficio y ahora que sea el Pleno quien se levanta el o no la sanción",admitió.

En otro momento también se refirió consternado a la denuncia de la legisladora Patricia Donayre, quien denuncia que un supuesto acosador está postulando para ser el próximo presidente del Congreso.

"Es una denuncia seria y grave y ahí que respetar la decisión de Patricia Donayre de quien es acosador y la víctima, ésta última tendrá el apoyo del Legislativo, no puede ser posible una vez mas que estemos hablando de acoso dentro de los mismos parlamentarios", aseveró.