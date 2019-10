Daniel Salaverry: "Nunca he sido fujimorista, fui consecuente con mis principios" (VIDEO)

El expresidente del ahora disuelto Congreso de la República Daniel Salaverry afirmó que jamás fue fujimorista y que aclaró que solo fue invitado para formar parte de la bancada de Fuerza Popular.

"Nunca he sido 'Vizcarrista' ni tampoco soy fujimorista. Vamos a poner las cosas en orden, yo no soy fujimorista, nunca lo he sido. Fui un invitado en Fuerza Popular porque creí en un plan que era una propuesta para el país y fui coherente y consecuente con mis convicciones y principios", expresó en diálogo con ATV.

Salaverry reiteró que renunció a Fuerza Popular porque le quisieron imponer cosas que iban en contra de sus convicciones.

"Yo no conspiro contra nadie, lo que he hecho es mantenerme firme con mis convicciones. El día que quisieron imponerme cosas que iban en contra de mis convicciones, inclusive en contra de lo que parece correcto e ilegal, ese día yo les dije hasta acá no más", manifestó.

Como se recuerda, Daniel Salaverry fue vocero de la bancada fujimorista y renunció al poco tiempo de ser elegido presidente del Parlamento.