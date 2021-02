El candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, pidió al postulante al Congreso de su partido por la región Tumbes, José Santos Pupuche, que renuncie a la contienda electoral ante las acusaciones en su contra por supuestamente haber entregado dinero a un periodista luego de una entrevista radial.

“Ayer me preguntaron al respecto y dije que era un tema que tenía que investigarse. No había visto las imágenes. Luego, en la tarde, pude ver las imágenes y no me queda la menor duda que hay algo irregular”, señaló en declaraciones a Canal N.

“Pido al candidato número 1 de Somos Perú en Tumbes que, por el bien del partido, dé un paso al costado, presente su renuncia a su candidatura. No podemos avalar este tipo de actos y tenemos que ser muy estrictos en respetar las normas del JNE”, añadió.

Daniel Salaverry se refirió a las imágenes que se difundieron el jueves en el programa Enfoque Regional, de Antena 10 que se emitió por Facebook. Ahí, se pudo ver a Santos Pupuche sacar algo de su bolsillo y entregárselo en la mano al conductor del programa, Óscar Sócola Maceda.

Que Somos Perú nos explique cuál es el motivo para que su candidato por Tumbes, Marcos Sánchez Pupuche, le entregue un billete al locutor al finalizar la entrevista. El programa radial ya suspendido, ahora le toca al JEE tomar acciones: pic.twitter.com/ALs1el4Uz1 — Sofía López (@SofiaLopezLl) February 26, 2021

Por este hecho, Antena 10 procedió a suspender la emisión del programa y señaló que Enfoque Regional era un espacio contratado por su conductor.

En respuesta a las acusaciones, el candidato al Congreso de Somos Perú por Tumbes negó haber realizado un pago en efectivo al periodista y señaló que lo que le entregó fue un “chicle”.

“[¿Qué entregó?] Pregúntele al señor. Yo no le he entregado dinero. [¿Lo niega?] Yo ando con mis ‘chicles’ [¿Le entregó ‘chicles’?] ¿Quieren saber la verdad? Invítenme a un programa”, fue lo que respondió ante la prensa.

Esta explicación, para Daniel Salaverry, no es excusa para no pedir la renuncia de José Santos. “Hay que ser bien ingenuos para creer una cosa como esa”, indicó.

“Ni siquiera un chicle se puede entregar a cambio de una entrevista. Eso es una dádiva. No nos va a temblar la mano con este tipo de cosas. No podemos avalarlas. Así como cuestionamos a otros partidos políticos cuando cometen estos actos, cuando uno de nuestros candidatos está envuelto en infracciones a la norma, tenemos que ser muy estrictos”, aseguró.

