Daniel Salaverry presentó acción de amparo por que busca tener una investigación parcial y no por venganza política

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció sobre la admisión de trámite de acción de amparo que presentó contra la Comisión de Ética y aseguró que "es una herramienta constitucional".

"Esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando, como el amparo, no es para evitar que se me investigue, es para evitar que estas investigaciones no sean por un tema de venganza política y además que se respete el debido proceso y que sea una investigación imparcial", sostuvo en declaraciones a RPP.

Asimismo, explicó que el proceso que se le sigue estuvo viciado desde el inicio debido a que nunca se le dijeron los delitos que se le imputan.

"Inicialmente el congresista Miyashiro que forma parte de la comisión presentó una denuncia por haber supuestamente firmado unos informes que contenían fotos adulteradas. Yo he demostrado por un peritaje que esa no era mi firma y he pedido al Ministerio Público -mediante un oficio- para que determine quién fue el que falsificó las firmas", sostuvo.

De igual forma, aseveró que lo que buscan ahora es sancionarlo por otro tema. "Ya no por suspuestamente haber firmado un documento con fotos adulteradas, sino por haber mentido, por que yo he dicho que no se quién ha firmado el informe y yo he debido de conocer quién lo ha hecho. Una barbaridad", sentenció.

Debido proceso

Daniel Salaverry también precisó que existen una serie de vicios procesales en la denuncia que le impuso el congresista Marco Miyashiro, como permitir que la persona que hace la denuncia sea también la que lo sentencie.

"El congresista Miyashiro me pone la denuncia y él vota en la Comisión de Ética, es como si un fiscal formalizara una denuncia y el mismo fiscal redactara la sentencia, eso es inconstitucional", expresó.

Por lo que, señala que lo único que pide es que se lo juzgue de manera objetiva y parcial.

"Yo lo único que pido es que se realicen estas investigaciones respetando el debido proceso, el marco constitucional, mi derecho a la defensa, que se me diga cuáles son los delitos que se me imputan para poder defenderme y finalmente quiénes tomen la decisión sean congresistas, sean personas, que no tengan ningún tipo de objetivo político de venganza como obviamente lo tienen los integrantes de Fuerza Popular", sostuvo.