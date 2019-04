​Salaverry señala que proyecto de colaboración eficaz busca que denuncias no se archiven

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió el proyecto de ley que establece la reducción de sanciones a los funcionarios denunciados por actos de corrupción que se acojan a la colaboración eficaz en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

“Lo que queremos es que los casos que son investigados en el Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones, puedan llegar a buen puerto y cuando pasen al Ministerio Público permitan llevar un proceso de investigación y que no se archiven por falta de pruebas", indicó.

Recordó que se han presentado casos en los cuales los acusados se presentan ante una determinada comisión pero señalan que no conocen nada o se reservan el derecho a guardar silencio; es donde se archivan las denuncias.

"En el caso Lava Jato no conoceríamos todas estas cosas si no hubiera existido la figura de la delación premiada en Brasil y de la colaboración eficaz aquí en el Perú. Esas cosas funcionan ¿por qué no implementarla en el Congreso?", precisó.

También sostuvo que quién se acoja a la colaboración eficaz y entregue las pruebas respectivas debe tener algún tipo "de estímulo o beneficio para que pueda contar todo lo que saben"; además de una reducción de la sanción política. "Si se les iba a inhabilitar diez años a esa persona, se le inhabilita seis, siete, ocho años. Debe haber un beneficio para que se animen", anotó.

Caso Pedro Chávarry

En otro momento, el titular de la Mesa Directiva se refirió al archivamiento de la denuncia contra el exfiscal de la nación, Pedro Chávarry, respecto al deslacrado de sus oficinas en la sede del Ministerio Público.

"Siempre hay una segunda instancia que es la Comisión Permanente donde se puede revisar este tema y se puede cambiar las cosas", expresó.

Por ello, adelantó que se convocaría a una sesión de este grupo especial de trabajo una vez que le llegue el informe respectivo. "Yo tengo mi opinión personal (...) Comparto la preocupación y espero que cuando llegué a la Comisión Permanente se puede revisar con objetividad este tema", finalizó.

Contratación de personal

Salaverry Villa negó que haya existido un favorecimiento al personal que fue contratado en el Parlamento y argumentó que incluso se podría tratar de un acto discriminatorio prohibirles trabajar a personas que son de su región (La Libertad).