Daniel Salaverry sobre Las Bambas: El Ejecutivo se equivocó, no debió dialogar con carreteras tomadas

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que el Ejecutivo se ha equivocado con respecto a sus medidas frente al conflicto de la minera Las Bambas en Apurímac.

En ese sentido, dijo lamentar que los habitantes de Fuerabamba se nieguen a ratificar los acuerdos a los que llegaron el jefe de Gabinete, Salvador del Solar, el presidente de esa comunidad, Gregorio Rojas y la minera MMG, el último sábado.

"Lamento muchísimo que el acuerdo que llegaron inicialmente con el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, no haya sido ratificado por parte de la comunidad", subrayó.

Luego, Daniel Salaverry cuestionó al Gobierno por haberse sentado a dialogar con los comuneros en momentos que las vías están tomadas y en un ambiente de amenazas. Además, pidió al Ejecutivo firmeza para solucionar el problema.

"El Ejecutivo tiene que ser firme, no podemos dejar sentado esos precedentes, no podemos sentarnos a negociar con carreteras tomadas, bajo amenaza así no se ejerce el principio de autoridad ni del Estado de Derecho", enfatizó.

Como se recuerda, la vía de acceso a la minera Las Bambas permanece bloqueada por los comuneros desde hace más de dos meses.