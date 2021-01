El candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró este miércoles que, desde su agrupación política, están “actuando de la mejor manera posible” por cumplir los protocolos establecidos a fin de evitar contagios de coronavirus (COVID-19) en la campaña electoral en el marco de las Elecciones Generales 2021.

El también expresidente del Congreso estuvo hoy en Cusco, acompañado del expresidente Martín Vizcarra, candidato con el número 1 por Lima al Congreso de la República, como parte de sus actividades electorales. El Comercio informó que, en el recorrido que hicieron por ciudades al norte del país se les registró prodigando abrazos a sus simpatizantes.

“No queremos dar ningún tipo de mal ejemplo, todo lo contrario, siempre nos tomamos un momento con el expresidente Vizcarra para explicarle a la población lo importante que es que mantengan los protocolos sanitarios, que se laven las manos, que usen mascarilla, que mantengan el distanciamiento, pero el cariño a veces es excesivo y desborda estas recomendaciones. [Pero riesgoso también] Sí, por supuesto que sí, no lo niego, pero como te digo, estamos actuando de la mejor manera posible”, afirmó en diálogo con Canal N.

Salaverry señaló que no anuncian sus actividades a fin de no generar aglomeraciones, pero cuando esto sucede, intentan evitarlas. Destacó que los protocolos de la agrupación son de “lo más estrictos”, ya que no realizan mítines ni caminatas.

“Nosotros no anunciamos qué actividades vamos a tener en cada ciudad para que no nos esperen mil, dos mil, tres mil personas. Llegamos de manera espontánea para no generar esta aglomeración, pero lamentablemente a veces sí se generan ciertos grupos y nosotros tratamos de evitarlos [...] Cuando vemos que el grupo va siendo más numeroso optamos por ir a otro lugar justamente para no generar ningún tipo de exposición de las personas que se nos acercan con mucho cariño a mostrarnos su aprecio y su apoyo”, sostuvo.

Además, el candidato presidencial resaltó que, en su mayoría, intentan estar en espacios abiertos para minimizar cualquier riesgo de contagio.

“Tratamos siempre de estar en espacios abiertos, no en espacios reducidos, cerrados, para justamente minimizar el riesgo, pero tú comprenderás, tampoco podemos ser hipócritas que tenemos que llevarle nuestra propuesta a la población, no tenemos otra manera más que las redes y caminar por el Perú, recorrer el país“, dijo.