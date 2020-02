Daniel Urresti, electo congresista de Podemos Perú, informó mediante su cuenta de Twitter que ha solicitado al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, que no lo incluya en la planilla de haberes para no cobrar su sueldo que le corresponde como parlamentario.

“Hoy mismo he cumplido mi primera promesa electoral. Doc 1: indico a la Caja de Pensiones que seguiré cobrando mi pensión de general (r) del EP. Doc 2: solicito al Congreso que no se me incluya en planilla de haberes. Palabra de Urresti”, escribió en la mencionada red social.

El exministro del Interior publicó el documento que le envió Forno Flórez en que adjunta la copia del cargo de la solicitud entregada a la caja de pensión militar policial.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimientos mi decisión de seguir cobrando como general en situación de retiro del Ejército del Perú, por lo tanto, no cobraré sueldo como congresista, en consecuencia agradeceré disponer que no se me considere en el cuadro de planillas de haberes del Congreso”, se lee en el pedido que entregó Daniel Urresti.

Cabe recordar que en una entrevista con ‘Al estilo Juliana’, Urresti prometió que no iba a cobrar el sueldo como congresista y que solo recibirá su pensión como jubilado.

“Los jubilados podemos recibir solamente un sueldo, salvo que estés trabajando en educación o que estés trabajando en seguridad ciudadana”, expresó en ese momento. También, adelantó que iba a renunciar a su seguridad para conversar con los ciudadanos y escucharlos.

