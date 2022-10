El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, criticó a Rafael López Aliaga de Renovación Popular, por haber mostrado su cédula de votación luego de denunciar que el logo de su partido no estaba bien impreso.

Luego de acudir a votar a su mesa correspondiente al mediodía del domingo 2 de octubre, Urresti declaró sobre lo que había ocurrido minutos antes, con López Aliaga denunciando que el logo de Renovación Popular estaba mal coloreado, por lo que puso una acusación ante la fiscalía de Miraflores.

“Eso es una flagrancia. Si él no respeta las normas ahora que se supone que ha salido a enseñar su cédula, eso está mal. Si no respeta las normas ahora, cómo será si sale elegido”, manifestó ante la prensa.

El candidato de Podemos Perú detalló que antes de votar, consultó con el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si es que su cédula era igual a todas las que se habían repartido en Lima.

“Todo está perfecto. La P de Podemos está perfecta, lleva el color, el tamaño. Yo no sé este señor por qué ha salido a quejarse y a mostrar su cédula cuando eso no se puede hacer. A mí me parece que ha violado la ley electoral”, manifestó.

Denuncia de Rafael López Aliaga

Al acudir a su local de votación en Miraflores, Rafael López Aliaga denunció que el logo de Renovación Popular impreso en su cédula no se veía con claridad y estaba “despintado”. Frente a ello, se quejó ante un miembro de la Fiscalía.

“El inconveniente ha sido que he llamado a Fiscalía para que tome nota y tome foto de la ocurrencia de que el logo nuestro está despintado completamente para que no se note”, manifestó para los medios.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael López Aliaga hace denuncia en local de votación