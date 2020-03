Daniel Urresti: “Yo soy el portavoz, el líder de la bancada”

La instrucción militar que recibió Daniel Urresti lo empuja a responder presuroso y fuerte a cada consulta de Correo, incluso antes de que las preguntas sean formuladas. El proclamado vocero de la bancada de Podemos Perú toma distancia del fundador del partido que lo llevó al Congreso, José Luna Gálvez, de quien -asegura- responderá a las investigaciones en su contra como “un ciudadano común”.

¿Podemos apoyará la eliminación la inmunidad parlamentaria? Somos cuatros bancadas que hemos firmado un Acuerdo de Gobernabilidad, donde se formaron dos equipos de trabajo. Uno, integrado por congresistas representantes de cada bancada, está elaborando una agenda mínima sobre los cambios a realizar dentro del Congreso y los diferentes aspectos del quehacer público, como lo social, de salud, educación, seguridad ciudadana, etc. Considerando que solo son 14 meses, priorizaremos los temas que vamos a sacar, incluyendo algunos cambios constitucionales.

Esa agenda va a ser anunciada por nuestro virtual presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular. Al mismo tiempo, hemos conformado otro equipo con grupos técnicos de las cuatro bancadas, que está revisando los 68 Decretos de Urgencia (DU) del Gobierno. Y que nos exponen su avance para que podamos tomar las decisiones políticas.

¿Y la inmunidad también se abordará en este espacio? Las cuatro bancadas que han firmado el pacto están de acuerdo en que el primer tema a discutir sea el de la inmunidad parlamentaria. Hay un acuerdo al 100% de que no debe haber inmunidad parlamentaria para los delitos comunes. Lo que queda para discutir es si se mantiene la inmunidad parlamentaria para la fiscalización.

¿Qué postura tiene su bancada con respecto a las primarias abiertas? Lo que se está buscando es acabar con el caudillismo. Todos los partidos son caudillistas. Están hechos de tal manera que siempre el dueño del partido es el dueño de la pelota y es el que va a postular de presidente. (...) Para nosotros, ¿qué es lo mejor? Que sea un militante, un voto. Si tú tienes inscritos 40 o 50 mil militantes, cada uno debe emitir su voto. Elegir y proponer. ¿Por qué no estamos de acuerdo con que sean abiertas? Porque, de acuerdo a la idiosincrasia del peruano, van a perjudicar a los otros partidos.

¿El voto dirigido? Porque somos así los peruanos. Nosotros no estamos en condiciones de ir y votar en otro partido. Es como que para elegir al entrenador de Alianza Lima y de la “U” haya un voto nacional, general. Entonces, yo que soy de la “U” voy a votar para que Alianza tenga el peor entrenador. Es lógico.

Con el corto tiempo que tendrán, ¿qué sí podrán concretar en el Congreso y qué quedaría en el tintero? En mi caso, estoy concentrado en cambiar lo que es el marco legal que existe actualmente para luchar contra la delincuencia, que no nos sirve para nada. Lo primero son modificaciones en el actual Código Procesal Penal, que tiene una vigencia de 15 años y le quitó funciones a la Policía para investigar. Esta función se la pasaron a los fiscales. ¿Quién le ha dado cursos de detectives a los fiscales? Eso ha generado que la Fiscalía esté tratando de crear una policía de investigaciones paralela a la policía, que ya existe. Por eso es que nunca le alcanza presupuesto (...). ¿Qué tenemos que hacer? Que la policía recupere su función de investigar. Que el delito de receptación, que es sancionado con 2 años, se sancione con 8. Es la única falta que no está contemplada como delito previo para investigar por lavado de activos.

¿Se considera el líder de su bancada? No sé cuántas veces lo tengo que decir. Yo soy el portavoz de la bancada y soy el líder de la bancada.

Pero, ¿mantiene coordinación con los dirigentes de Podemos, por ejemplo, Enrique Wong? No mantengo ninguna coordinación con ellos.

¿No hay propuestas del partido que serán canalizadas a través de la bancada? Las propuestas del partido han sido incluidas en nuestro acuerdo de las ocho banderas (de Podemos). Allí están mis propuestas y las del partido. Dicho sea de paso, las propuestas del partido tienen que ver con la alta tasa de interés de los créditos de los bancos y otras entidades.

En todo caso... Yo no soy empleado de Luna Gálvez...

Toma distancia ahí, pero cuestiona a Fuerza Popular (FP) por sus vínculos con la corrupción...

FP, ¿dónde está su líder nato, Alberto Fujimori? ¿Por qué? Por delitos que ha cometido. Es un delincuente. No está en investigación, ha sido condenado.

En el caso de la lideresa Keiko Fujimori... Me preguntas por qué percibo que FP es diferente. Su líder está en la cárcel, Keiko Fujimori está en prisión preventiva. Entonces, ¿por qué me sentiría mejor ahí? En el APRA, ¿quieres que postule en el APRA?

No, a lo que me refiero es cuál es la diferencia en ir con Podemos... La diferencia que veo es que el partido Podemos Perú tiene dos años y no tiene ningún problema. El señor Luna Gálvez está siendo investigado por haber sido secretario general de Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda. Está afrontando esta investigación como un ciudadano común y corriente. ¿La bancada se ha pronunciado? No. El año y 4 meses que estemos en el Congreso, no vamos a decir nada a favor o en contra del señor Luna Gálvez. Él seguirá siendo investigado, de repente acusado y de repente detenido; y nosotros seguiremos trabajando con Podemos Perú.

¿Qué les responde a quienes cuestionaron un presunto favorecimiento a Podemos en su inscripción como partido? Eso está en investigación. Todos los partidos que se han inscrito presentan firmas que son validadas por el JNE. Te piden 700 mil firmas. Tú vas entregando por paquetes y, de esas firmas, el Jurado te valida cerca de un 50%, porque hay mucha gente que firma con nombres que no les corresponden. Cuando las verifican, las eliminan, ¿esas son firmas falsas?

¿Descarta que Podemos hay tenido injerencia en los órganos electorales? No descarto nada. Todo se debe investigar. Yo no soy adivino, ni nada por el estilo para poner las manos al fuego por nadie. No las pongo ni por mi mamá, ni mi hermana, ni mi papá, ni nadie.

¿Qué labor cumplió Luna en el caso de Luis Castañeda? No lo sé, no tengo la menor idea. No lo conocí en ese tiempo. Y lo que me pueda decir puede ser cierto o no. Esto solamente se sabrá con la investigación rigurosa que se haga. El gran problema es ¿quién está investigando eso? Los fiscales.

Que, según dice usted, no están preparados para ello... Que no están preparados.

¿Qué posición tendrá la bancada frente al Gobierno de Martín Vizcarra? No obstrucción y oposición constructiva.

¿Ya tienen una decisión sobre el voto de confianza de Zeballos? Lo vamos a escucharlo primero. No lo damos por sentado.

¿Ha considerado postular a la presidencia en el 2021? En este momento mi mente está concentrada en cumplir con lo que he ofrecido, nada más. Cuando cumpla lo que he ofrecido me vuelves a preguntar.

Consulto ante la posibilidad de enfrentarse en contienda electoral con Keiko Fujimori. No tengo idea de si se irá a presentar. La verdad que no tengo idea de quiénes serán los que aparezcan en el año 2021. Está tan rara la cosa. En todos los partidos son muy pocos los que se pueden decir ‘de tal partido, postula tal’. Creo que todos tenemos la certeza que por APP se va a presentar Acuña. A parte de él, ¿quién más? ¿El Partido Morado crees que vaya a postular? Ya mucha gente lo duda.

¿Cree que debería declinar Guzmán? Eso depende de él. Antes nadie dudaba de que Guzmán representaba al Partido Morado, hoy no hay esa certeza. Y más si se aprueban lo de un militante, un voto.

Jorge Barata ha dicho que la exprimera dama Nadine Heredia ”tomaba las decisiones” en el Gobierno de Ollanta Humala... Nadine Heredia nunca me llamó por teléfono, jamás me citó a su oficina y nunca se acercó a hablarme de ningún tema de Gobierno.

¿Cree que, dada la información del caso, el expresidente y su esposa serán declarados culpables en su caso? Depende de la investigación. La investigación es lo más importante y depende de que los fiscales puedan amarrar esta investigación a lavado de activos. En esa fecha, recibir dinero para las campañas no era delito y para decir que hay lavado de activos, debe haber un delito preexistente.

En seguridad ciudadana, ¿el Gobierno está fracasando? Definitivamente no le ha dado prioridad a la seguridad ciudadana. Eso está a la vista. La policía necesita 10 mil patrulleros y nadie se atreve a comprarlos.

¿Cree que el ministro Morán debería dar un paso al costado? No, no creo. La Policía está haciendo lo que puede con lo poco que tiene y con este marco legal que no lo favorece en nada. El problema no es el ministro, sino la decisión política del presidente y el ministro de Economía de darle prioridad a los gastos que se necesitan para seguridad.

Ha dicho que modificará la Ley General de Migraciones, ¿en qué sentido? Hay que mejorar esa ley porque es muy laxa y antes la ley de extranjería también lo era (...). La percepción del peruano ha cambiado por el comportamiento que tiene un pequeño sector de los que han llegado, de delincuentes, que será un 1 o 3%, pero tiene un comportamiento muy violento y que ha hecho que aumente, de alguna manera, la criminalidad y la sensación de inseguridad.

¿Cuál es su postura y la de su bancada frente al matrimonio gay? Cuando se vea ese caso lo discutiremos en la bancada. Mi opinión personal es que estoy a favor de la Unión Civil. Considero que dos personas que se unen y viven juntos, tienen todo el derecho de decidir y repartir sus bienes. Y si uno muere, considero que lo lógico es que lo herede la otra persona si así lo ha decidido el que falleció.

¿Respalda parte de la agenda que ha impulsado Alberto de Belaunde a favor de la comunidad LGTBI? Apruebo que no haya discriminación por ningún motivo. Estoy de acuerdo con la Unión Civil, no con el matrimonio. Ni estoy de acuerdo todavía con que puedan adoptar. Eso algo que todavía falta discutir.

En el caso Bustíos, ha dicho que no se va a amparar en la inmunidad. Voy a pasar a la historia como el primer congresista en funciones que va a aceptar ser procesado por el Poder Judicial. Ya soy dos veces inocente por mi presunción de inocencia inicial y he sido declarado inocente después de cuatro años de juicios. Si me quieren juzgar de nuevo volveré a demostrar mi inocencia. Y si la Corte Suprema vuelve a anular el fallo y quiere seguir juzgando hasta que me muera, seguiré demostrando mi inocencia hasta que me muera. Porque no lo que no ha ocurrido no se puede demostrar.