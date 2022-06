MIRA AQUÍ: Alberto Fujimori declarará ante la fiscalía mañana por caso de homicidio de Melissa Alfaro

“El próximo lunes presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética contra Lady Camones, ya que estaré de regreso de la semana de representación. Previamente voy a reunirme con la bancada, porque los términos usados por la señora Lady Camones perjudican la imagen de nuestro partido”, sostuvo en diálogo con Correo.

Asimismo, sostuvo que Camones es poco transparente y que tiene “una doble personalidad”, ya que cuando han coincidido la apepista ha sido respetuosa con él y no le ha mencionado lo que indicó en dicho audio.

“La señora tiene algún problema conmigo porque estoy fiscalizando a sus amigos: el alcalde de Chimbote, el de Nuevo Chimbote y el gobernador regional de Áncash. Ella no hace ninguna fiscalización sabiendo que nuestra región en una de las más golpeadas por la corrupción. En mi caso, no tengo ningún proceso judicial ni me han juzgado como a sus amigos”, alegó.

De acuerdo a la grabación que accedió Correo, este fue grabado semanas atrás en una reunión del partido Alianza para el Progreso (APP), en su local central en Jesús María.

“Acción Populares una banda delincuencial (...) de verdad, yo tengo uno de Áncash, Dios mío es el que lidera todo y es el cabecilla (la interrumpen), es Darwin Espinoza”, se escucha decir a la parlamentaria apepista.

