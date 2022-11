El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) se manifestó en contra de la decisión que tomó el Pleno del Parlamento al autorizar el viaje del presidente Pedro Castillo a Chile, pero no a México.

El parlamentario, sindicado como uno de ‘Los Niños, consideró que hubo una “total hipocresía” en las votaciones, pues dijo que si algunos de sus colegas consideran que el jefe de Estado no debe ir a México, deberían ser consecuentes y también votar en contra de su salida al país del sur.

“Hemos sido testigos de una total hipocresía en la votación, un doble discurso y luego argumentan que votan a favor por la población de Tacna. Esos argumentos están peor que los del procurador. Como van convenientemente cambiando los votos de rojo a verde y amarillo”, manifestó Espinoza desde su escaño.

“¿Cuál es el miedo? Si dicen que el presidente no puede salir del país, que no salga para ninguno de los motivos. Si dicen que no debe viajar, que no nos representa bien, entonces que no viaje para nada”, agregó.

Seguidamente, Darwin Espinoza criticó a los legisladores que constantemente viajan al extranjero, pues dijo que son los que más critican las salidas de Pedro Castillo a otros países.

“Lo curioso ese que los congresistas que más viajan y que no traen nada productivo, son los que más se quejan de los viajes del presidente. También debería haber explicaciones de aquellos congresistas que viajan con plata del Estado y no traen ninguna productividad”, enfatizó.

Autorización de viaje

Por 51 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, la representación nacional desestimó el pedido presentado por el Poder Ejecutivo días atrás para viajar a México del 28 al 29 de noviembre para la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. Esto originó protestas desde las bancadas afines al Gobierno, como Perú Libre y Bloque Magisterial.

Sin embargo, por 77 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones, el Pleno dio luz verde al petitorio del mandatario para viajar a Chile del 24 al 26 de este mes para el IV Gabinete Binacional.