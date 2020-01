El candidato al Congreso por el Partido Morado Alberto de Belaunde afirmó que existen “suficientes elementos de juicio para creer” en la versión de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, respecto a un episodio que protagonizó en mayo del 2018.

Así respondió al comentar el video difundido por Panorama en el que se observa a Guzmán salir corriendo de un departamento que se incendiaba en Miraflores y a donde acudió junto a una militante de su agrupación.

“Le creemos a Julio, pero también creo que hay un espacio legítimo para que la ciudadanía dude y tiempo para que Julio logre convencer a la gente de su versión de los hechos”, señaló en ATV.

“El tema si hubo infidelidad o no está dentro de la esfera privada y debe manejarlo Julio y su familia. Lo que sí es de interés público es si abandonó a una persona en peligro o no. Lo que dicen los documentos de la Policía y la Fiscalía es que no da lugar a una investigación mayor o a una acusación por ser un incendio menor”, manifestó De Belaunde.

El lunes por la tarde Guzmán se reunió con los miembros de la Comisión Política del Partido Morado para explicarles lo sucedido. En la cita entregó dos informes, uno de la Fiscalía y otro de la Policía Nacional, a los que accedió Correo, donde se desestima alguna acción penal en su contra por peligro común y se ordena el archivamiento del caso.

Este diario intentó comunicarse con el también candidato Gino Costa, pero no respondió a nuestras llamadas.

Entre tanto, Carlo Magno Salcedo, aspirante al Parlamento y miembro del partido, sostuvo que para la agrupación no existió responsabilidad política en el suceso de 2018. No obstante, indicó que Guzmán, si bien no es candidato en estas elecciones, “tendrá que rendir cuentas” cuando postule en los comicios presidenciales de 2021.