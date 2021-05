Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, afirmó que el debate presidencial “fue un concurso de quién ofrece más”, por parte de Keiko Fujimori y sus diversos programas sociales. Además, enfatizó que Pedro Castillo mostró improvisación en sus argumentos, haciéndolo quedar en “un nivel muy general”.

“Me ha parecido que si era un concurso de quién ofrece más, Keiko Fujimori de seguro gana porque ha ofrecido muchos programas sociales. Por otro lado, quien ha estado más preparada, de lejos, también ha sido Keiko Fujimori. Castillo ha mostrado improvisación, ha quedado en un nivel muy general”, comentó para Perú21.

Luego continuó con: “ha confundido principios económicos básicos (Pedro Castillo) y no ha ahondado mucho en las dudas que teníamos los ciudadanos. Yo diría que puede que haya sido un empate”.

SOBRE LA ECONOMÍA EN EL PERÚ

Luis Miguel Castilla afirma que el desempeño de Pedro Castillo quedó “en lugares comunes”. “En lo económico, creo que no se ha esclarecido una serie de incertidumbres. Lo que se piensa hacer con el fondo de pensiones”.

“Si el va a respetar las cuentas individuales. Dice no AFP, no ONP, pero entonces qué pretende hacer con la pensiones. Creo que una serie de temas muy importantes han estado ausentes en este único debate . La verdad que queda muy poco tiempo para ver qué propuesta es más viable. Me quedo con mucho populismo, mucha propuesta y mucha retórica ideológica que no contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó.

