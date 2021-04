El debate presidencial del JNE finalizó este miércoles 31 de marzo con otros seis candidatos que fueron elegidos por sorteo para participar en esta tercera jornada. Yonhy Lescano, Julio Guzmán, Daniel Salaverry, Ciro Gálvez, Rafael Santos y Rafael López Aliaga debatieron de cara a los comicios del próximo 11 de abril.

A lo largo del evento que duró más de dos horas y se realizó de manera presencial, los postulantes para llegar a Palacio de Gobierno intercambiaron críticas entre ellos, explicaron sus propuestas, e hicieron alusiones a sus logros a lo largo de su trayectoria.

A continuación, recordamos una selección de los 10 momentos más llamativos del primer día del debate presidencial del JNE.

Lescano afirmó que “es posible hacer vacunas” contra la COVID-19 en el Perú porque “Pfizer y Jonhson y Jonhson tienen laboratorios” en el país.

“Pensamos que lo primero que tenemos que hacer es viabilizar la compra de las vacunas con los laboratorios, pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas como la Organización Mundial de Comercio, que los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se hagan y se fabriquen las vacunas porque los peruanos se están muriendo. Pfizer y Jonhson y Jonhson tienen laboratorios en el Perú, sí es posible hacer vacunas en otros países como Argentina y Brasil para evitar que sigan los daños que está sufriendo el Perú”, señaló Lescano.

Primera participación de Yonhy Lescano





Salaverry asegura que “decirles a los peruanos que los laboratorios nos van a regalar sus patentes es mentirles”

“Decirles a los peruanos que los laboratorios, que han invertido millones en las vacunas, nos van a regalar su patente, es mentirles. Lo que tenemos que hacer es asegurar los 48 millones de vacunas gracias a convenios marco que se han firmado y vacunar gratuita y rápidamente a los peruanos convocando a la empresa privada”, afirmó el candidato presidencial de Somos Perú.

Salaverry sobre laboratorios y sus vacunas

Ciro Gálvez: “Esto parece una feria de charlatanes”

“El Perú tiene mucho dinero, pero los corruptos nos han mentido toda la vida. Esto parece una feria de charlatanes, en que todos ofrecen solucionar tantas cosas, pero quién garantiza que cumplirán”, manifestó el candidato presidencial de Renacimiento Unido Nacional.

Ciro Gálvez sobre la corrupción en el Perú

Guzmán aseguró que Santos era “el chaleco de López Aliaga”

“Ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco de López Aliaga, son del mismo vientre de alquiler”. En ese momento, los moderadores del debate tuvieron que intervenir para solicitar a Guzmán que mantenga la calma y no desvirtúe la confrontación política.

Intercambio de palabras entre Guzmán y Santos

Salaverry recibió llamado de atención por cuestionar vínculos de López Aliaga con George Soros

“Quizás me va a decir que también lo estoy difamando porque le pregunte si fue socio de George Soros. Señor López Aliaga que se dice ser pro vida, defensor y enemigo de la ideología de género ha sido socio del mayor financista de las ONG pro aborto y pro ideología de género. Aquí estamos hablando de integridad. Los peruanos estamos cansados de ver cómo gobernadores, alcaldes y ministros colocan en los cargos claves y de confianza a sus amigotes, cargos en donde manejan recursos, dinero y adjudica n las obras públicas y allí es donde se genera la corrupción”, señaló el candidato presidencial de Somos Perú.

Daniel Salaverry sobre supuestas difamaciones a Rafael López Aliaga

Julio Guzmán: “Sorprende que López Aliaga haya cambiado todo su discurso para un debate”

“Me parece increíble que toda una vida, el señor López Aliaga haya cambiado en solo un día su modo de pensar. El insulto a mujeres, pensar que no tienen derechos, proteger a gente que abusa de niños. Sorprende que todo su discurso y mucha de su práctica en su vida la haya cambiado en un día para un debate”, expresó el candidato presidencial del Partido Morado.

Julio Guzmán y su mensaje a Rafael López Aliaga

Rafael Santos: “El club de los lagartos ha impedido que los peruanos tengamos vacunas y camas UCI”

“El club de los lagartos ha impedido que los peruanos tengamos vacunas, que tengamos camas UCI, que tengamos oxígeno y que tengamos camba para ganarle a la guerra COVID-19. Debemos hacer algo muy sencillo, no votar por ninguno de estos tres candidatos que representan a ese club que les estoy comentando y estoy hablando del señor Lescano, el señor Guzmán y el señor Salaverry, que los tengo a mi lado”, aseveró el candidato presidencial de Somos Perú.

Rafael Santos ataca a candidatos

Julio Guzmán luego de que López Aliaga se dedicara a leer sus propuestas: “No frieguen”

“Quiero decir que me parece increíble que haya candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad que es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo documentos. No frieguen”, indicó el candidato presidencial del Partido Morado.

Julio Guzmán: "Me parece increíble que candidatos lean sus propuestas de temas tan importantes"

Ciro Gálvez: “Nuestro Gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos”

“Nuestro Gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos. Si el Estado no garantiza nuestra vida, cada uno tenemos derecho a defendernos. Especialmente a las mujeres que son las más víctimas de las violaciones de los feminicidios, algo tenemos que hacer y es eso. Con el Gobierno de RUNA caminarás tranquilo en las calles, porque RUNA garantiza tu vida, tu seguridad”, indicó Gálvez.

Ciro Gálvez sobre el uso de armas en la ciudadanía

Ciro Gálvez y sus intervenciones en quechua

“Los candidatos prometen, a todos nos hacen creer y no cumplen lo que prometen. A todos los candidatos que están prometiendo los voy a golpear con mi huaraca”, señaló en una de sus intervenciones.

Ciro Galvez Primer Bloque