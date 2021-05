El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, propuso crear el Consejo Nacional Anticorrupción, que encabezará él mismo en un eventual gobierno suyo, y fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, así como inhabilitar a los sentenciados por corrupción.

En el quinto bloque, denominado “Lucha contra la corrupción e integridad pública”, del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prometió que a partir del 28 de julio hará “un barrido de la corrupción” en el país, “caiga quien caiga”.

“La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado, hay corrupción por todos lados y en ese contexto hay que entender que ha ido más allá, ha corrompido la moral de la juventud, de la familia, de la sociedad. Para los funcionarios en estos últimos años es normal decir: hazte una obra aunque robes”, expresó.

“Creemos importante de que luchar contra la corrupción significa fortalecer a la Contraloría ampliando sus facultades para sancionar a los corruptos y es necesario crear el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, un representante de la Iglesia y otros que aman a la democracia y al país, el cual personalmente presidiré”, añadió.

En ese sentido, Castillo Terrones remarcó que en el Congreso de la República la bancada de Perú Libre promoverá la modificatoria del Código Penal vigente para endurecer las sanciones por el delito de corrupción.

“Vamos a fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción ampliando sus facultades. Asimismo, desde nuestra bancada solicitaremos que se mejoren las leyes penales para sancionar al corruptor y al corrompido y los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado”, acotó.

El postulante de Perú Libre reiteró que de ganar la segunda vuelta de las Elecciones 2021 renunciará a su sueldo como presidente de la República y conducirá el destino del país con su sueldo de maestro. También dijo que los integrantes de su equipo de gobierno se reducirán los sueldos a la mitad.

“Agradezco a los compatriotas del entorno mío que van a ser parte no solo del equipo técnico, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad porque primero es el país, no el bolsillo, no tu interés personal. Estoy aquí por el Perú”, enfatizó.

